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Депутат Майданов предложил запретить выступления артистов-иноагентов в России

Вчера, 13:59
Российских артистов, которых Минюст РФ признал иностранными агентами за критику специальной военной операции в Украине, необходимо полностью отключить от отечественного информационного поля. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Денис Майданов.

Известный артист и парламентарий выразил свое мнение в ходе выступления на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество», пишет информационный портал NEWS.ru.

Майданов полагает, что творчество исполнителей-иноагентов следует стереть со всех платформ. Более того, о них не должны упоминать журналисты российских массмедиа, отметил он.

"Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ, - заявил депутат Майданов. - Если у нас сами медиа не понимают, что этот артист, контент нежелательны сегодня здесь, значит, будем помогать им законодательно. Но хочется, чтобы общество само поскорее очистилось".

Напомним, российский музыкант и певец Юрий Лоза ранее выступил с призывом отказаться не рекламирования покинувших страну артистов. В процессе продвижения необходимо предпочитать тех, кто реально работает на свое государство, уверен Лоза. 

#Светлана Павлова
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