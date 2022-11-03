Депутат Майданов предложил запретить выступления артистов-иноагентов в России

Известный артист и парламентарий выразил свое мнение в ходе выступления на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество», пишет информационный портал NEWS.ru.
Майданов полагает, что творчество исполнителей-иноагентов следует стереть со всех платформ. Более того, о них не должны упоминать журналисты российских массмедиа, отметил он.
"Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ, - заявил депутат Майданов. - Если у нас сами медиа не понимают, что этот артист, контент нежелательны сегодня здесь, значит, будем помогать им законодательно. Но хочется, чтобы общество само поскорее очистилось".
Напомним, российский музыкант и певец Юрий Лоза ранее выступил с призывом отказаться не рекламирования покинувших страну артистов. В процессе продвижения необходимо предпочитать тех, кто реально работает на свое государство, уверен Лоза.