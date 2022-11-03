Доходы мобилизованных из Нижнего Тагила не будут учитываться при назначении пособий

Речь идёт о пособиях беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет. Эта норма также распространяется на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка и заключение социального контракта в Свердловской области.