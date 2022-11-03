Доходы мобилизованных из Нижнего Тагила не будут учитываться при назначении пособий

При оценке нуждаемости не будет учитываться доход мобилизованных членов семьи. Для этой категории граждан не применяется правило нулевого дохода. Об этом пишет сайт «Объясняем.рф».
Если в расчетном периоде у участника спецоперации не было дохода, семье в Нижнем Тагиле не откажут в пособии по этой причине.
Речь идёт о пособиях беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет. Эта норма также распространяется на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка и заключение социального контракта в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с 1 января 2023 года начнется оформление и выплата универсального пособия.