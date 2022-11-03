TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Доходы мобилизованных из Нижнего Тагила не будут учитываться при назначении пособий

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI

В Свердловской области денежное довольствие мобилизованных не влияет на соцвыплаты

Денежное довольствие мобилизованных граждан, которое они получают во время службы в ВС РФ, не влияет оценку нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

При оценке нуждаемости не будет учитываться доход мобилизованных членов семьи. Для этой категории граждан не применяется правило нулевого дохода. Об этом пишет сайт «Объясняем.рф».

Кто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Если в расчетном периоде у участника спецоперации не было дохода, семье в Нижнем Тагиле не откажут в пособии по этой причине.

Речь идёт о пособиях беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет. Эта норма также распространяется на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка и заключение социального контракта в Свердловской области.

Читайте также:
Семьи погибших в центрах подготовки в Свердловской области получат пособиеПенсии и пособия будут выплачены досрочно в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с 1 января 2023 года начнется оформление и выплата универсального пособия. 

#Федор Быстров#Общество#Военные#Мобилизация#Деньги#Свердловская область
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Сегодня, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Сегодня, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20