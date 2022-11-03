Двойную плату за проезд в автобусе требуют с жителей Екатеринбурга

По словам местной жительницы Натальи, схема действует так: пассажир на некоторое время выходит из автобуса, чтобы пропустить заходящих в салон граждан, а когда снова заходит внутрь, с него вновь требуют оплатить проезд. Делает это кондуктор, сообщает Е1.
По словам Натальи, подобное с ней случилось три раза за две недели. Произошло это на маршрутах автобусов №014 и №082.
Женщина отметила, что предъявляла кондуктору билет, на котором видно, что она уже оплатила проезд. На что ей каждый раз отвечали, что после выхода из салона билет считается недействительным. И, так как это действо видно на камерах, для дальнейшего проезда нужно вновь внести оплату. Иначе, как говорят кондукторы, их оштрафуют.
Наталья отметила, что некоторые люди попали в такую же ситуацию, что и она, и не все согласились платить дважды. Никого за это из автобусов не высадили.
Наталья планирует отправить запрос в транспортную компанию, чтобы выяснить, почему так произошло.
В фирме «Уралтрансгрупп» ответили, что правила о двойной оплате за проезд у них нет. Они отметили, что у кондукторов нет такого права. Также здесь посоветовали в случае ЧП жаловаться по телефонам, указанным в салонах автобусов.