Двойную плату за проезд в автобусе требуют с жителей Екатеринбурга

Женщина отметила, что предъявляла кондуктору билет, на котором видно, что она уже оплатила проезд. На что ей каждый раз отвечали, что после выхода из салона билет считается недействительным. И, так как это действо видно на камерах, для дальнейшего проезда нужно вновь внести оплату. Иначе, как говорят кондукторы, их оштрафуют.