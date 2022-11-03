Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что не может оплатить скидку в 10 рублей в трамвае, потому что не знает, как это сделать, а кондуктор не может проконсультировать ее по этому вопросу. Редакция TagilCity.ru выяснила, как можно воспользоваться этой льготой.

По словам жительницы Нижнего Тагила, она ехала в трамвае, следующем по маршруту № 10, и решила воспользоваться скидкой. Женщина хотела расплатиться картой «Мир», однако кондуктор отказала ей в предоставлении льготы. Кондуктор мне отказала и выставила счет в 22 рубля, аргументируя тем, что оплата со скидкой проходит только через смартфон и какое-то приложение, и чтобы модуль NFC был. Да какая разница, через телефон или саму карту? Реквизиты-то одни. В общем, я ничего не поняла и оплатила проезд стоимостью 22 рубля, — пишет тагильчанка в соцсетях. С 1 октября до 31 декабря в трамваях Нижнего Тагила пассажиры могут получить скидку в 10 рублей как на полный проезд стоимостью 22 рубля, так и на льготный проезд стоимостью 14 рублей (предоставляется школьникам, пенсионерам и людям предпенсионного возраста при предъявлении документов). Воспользоваться этим предложением смогут: Держатели карт «Мир» при оплате проезда только с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay, установленных на мобильном устройстве с функцией бесконтактной оплаты NFC. То есть можно получить льготу, воспользовавшись брелоком, браслетом, часах или телефоном. Скидка на проезд не применяется при прикладывании к терминалу кондуктора пластиковой карты «Мир »;

»; Пользователи единых социальных карт «Уралочка» на базе платежной системы «Мир». Такие пассажиры могут пользоваться как и самой пластиковой картой, так и сервисами Mir Pay или Samsung Pay на мобильных устройствах. Чек за поездку будет выдан на полную стоимость, однако списание средств со счета пройдет со скидкой, то есть 12 и 4 рубля соответственно. Информация о предоставлении скидки есть в каждом вагоне, а также на сайте МУП «Тагильский трамвай». Помимо этого, проводилось обучение кондукторов для разъяснения пассажирам вопросов о том, как можно получить льготу, — рассказал TagilCity.ru директор предприятия Игорь Темнов. Напомним, в Нижнем Тагиле скидкой на проезд в 10 рублей в октябре воспользовались 100,7 тысячи пассажиров трамваев. Помимо этого, 14,1 тысячи человек приобрели в электротранспорте билет с возможностью бесплатной пересадки. Из-за введения льгот пассажиропоток в трамваях города увеличился. Читайте также: Новые трамваи поступили в депо в Нижнем Тагиле Жителям Северного посёлка в Нижнем Тагиле стало удобнее ездить на трамваях Девочка из Нижнего Тагила бежала по рельсам и попала под трамвай