Куйвашев поручил усилить защиту жителей Нижнего Тагила на грядущих праздниках

В Свердловской области усилят безопасность на предстоящих праздниках

Во время грядущих праздничных дней и выходных (4-6 ноября), связанных с Днём народного единства, жители Свердловской области, в числе которых население Нижнего Тагила, будут защищены. Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.