Куйвашев поручил усилить защиту жителей Нижнего Тагила на грядущих праздниках

Для безопасности свердловчан в торговых центрах, парках и в общественном транспорте Министерство общественной безопасности и главы населенных пунктов проведут комплексные мероприятия.
В Нижнем Тагиле к грядущему празднику подготовили ряд событий: концерты, показательные выступления спортсменов, выставки и многое другое.
Например, в Дворце национальных культур пройдет концертная программа «Лишь только вместе — мы сильны», посвященный Дню народного Единства. Посетить представление могут все желающие 4-го ноября, в 19:00.