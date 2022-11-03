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Куйвашев поручил усилить защиту жителей Нижнего Тагила на грядущих праздниках

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

В Свердловской области усилят безопасность на предстоящих праздниках

Во время грядущих праздничных дней и выходных (4-6 ноября), связанных с Днём народного единства, жители Свердловской области, в числе которых население Нижнего Тагила, будут защищены. Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Для безопасности свердловчан в торговых центрах, парках и в общественном транспорте Министерство общественной безопасности и главы населенных пунктов проведут комплексные мероприятия.

В Нижнем Тагиле к грядущему празднику подготовили ряд событий: концерты, показательные выступления спортсменов, выставки и многое другое.

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Например, в Дворце национальных культур пройдет концертная программа «Лишь только вместе — мы сильны», посвященный Дню народного Единства. Посетить представление могут все желающие 4-го ноября, в 19:00.

#Общество#Праздник#Концерт#Охрана#Евгений Куйвашев#Свердловская область#Анна Варнакина
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