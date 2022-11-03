Мозг в пробирке. Новгородская ученая выращивает клетки мозга для борьбы с инсультом

Стволовые клетки — недифференцированные (то есть еще незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством дифференцировки.
Дифференцировка клеток — процесс изменения как формы клеток, так и их внутреннего, и внешнего строения, и их взаимосвязей. Это «превращение» в специализированные клетки, то есть в клетки различных органов и тканей.
Плюрипотентность — способность клетки дифференцироваться во все типы клеток взрослого организма. Ну а индуцированные клетки — это стволовые клетки, полученные из каких-либо иных клеток путём перепрограммирования.
Первый раз плюрипотентные стволовые клетки были получены японским ученым Синъя Яманака в 2006 году, а в 2012 году получил за эти работы Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Ученые производят забор ткани (в случае исследований команды Вероники, речь идет о клетках кожи — фибробласте) и с помощью генетического перепрограммирования получают индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Проще говоря, клетки кожи «превращаются» учеными в любые другие, необходимые для дальнейших исследований. Например, команда Вероники преобразует клетки кожи в клетки мозга.
Ученые могут создавать любые клетки взрослого организма и, например, моделировать заболевания. С помощью генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров можно отследить изменения, которые происходят в клетке. С помощью этой технологии ученые и медики имеют возможность изучать причины возникновения заболеваний, их последствия, наблюдать за течением болезни, изучать влияние различных факторов и медикаментов, а это значить, что в будущем станет возможно тестировать лекарства, подбирать лечение, корректировать терапию без влияния на организм человека, в лабораторных условиях.
Например, уже сейчас Вероника и ее команда занимаются моделированием и изучением инсульта, создавая сфероиды и органоиды мозга — трехмерные клеточные модели. Процесс создания клеток мозга с помощью этой технологии занимает около 6-7 месяцев.
Сейчас главная цель молодых ученых — научиться создавать и работать с нейронами, созданными из клеток конкретных пациентов. «Наука — это творчество мысли. Художник выражает себя через краски, музыкант — через музыку, а если ты ученый, то ты выражаешь себя через мысли, идеи» — говорит Вероника Усатова.