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Муж участницы шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска устроил скандал

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
Супруг школьницы из Краснотурьинска, которая участвовала в шоу «Беременна в 16» обвинил телепрограмму в том, что ее сотрудники снимают все по сценарию.

Сергей Гофман, который женился на восьмикласснице Наталье Поповой, утверждает, что в телешоу им сказали, что нужно ругаться для красочности сценарного действа. Он записал «сторис» об этом и опубликовал ее в своих соцсетях.

В шоу показано, что она просто с бабушкой очень ужасно общается. Дома ничего не делает, посуду не моет. И ничего вообще никак не пытается делать. Нет, на самом деле это всё по сценарию снято, — сказал юноша.

Также он отметил, что, когда они сами посмотрели шоу по телевизору, им стало стыдно, что они в нем снялись. Парень добавил, что они с Натальей не ссорятся, хотя в шоу все было показано так, будто они сильно конфликтуют.

Он сказал, что девушка ежедневно моет пол, посуду и в принципе поддерживает в доме идеальную чистоту.

Это всего лишь сценарий, который был написан заранее. Не нами, а совсем другими людьми. Мы на самом деле очень дружная семья, мы очень сплоченные, - сообщил Сергей.

Сама девушка сообщила, что конфликты в их семье случались, но лишь во время периода беременности. Она записала видео об этом, которое разместила у себя в соцсетях. На нем она рассказала, что шоу снималось не по сценарию, а Сергей обвинил создателей телепродукта в этом просто потому, что «психанул» из-за нахлынувшего на него потока недоброжелателей.

Девушка из Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16»
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Напомним, что ранее 16-летняя Наталья и ее супруг Сергей снялись в телешоу «Беременна в 16». После этого девушка столкнулась с потоком недоброжелательных комментариев. Некоторые пользователи соцсетей писали ей, что рожать ребенка в ее возрасте слишком рано, а кто-то наоборот встал на ее защиту.

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