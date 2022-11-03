Муж участницы шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска устроил скандал

Сергей Гофман, который женился на восьмикласснице Наталье Поповой, утверждает, что в телешоу им сказали, что нужно ругаться для красочности сценарного действа. Он записал «сторис» об этом и опубликовал ее в своих соцсетях.
В шоу показано, что она просто с бабушкой очень ужасно общается. Дома ничего не делает, посуду не моет. И ничего вообще никак не пытается делать. Нет, на самом деле это всё по сценарию снято, — сказал юноша.
Также он отметил, что, когда они сами посмотрели шоу по телевизору, им стало стыдно, что они в нем снялись. Парень добавил, что они с Натальей не ссорятся, хотя в шоу все было показано так, будто они сильно конфликтуют.
Он сказал, что девушка ежедневно моет пол, посуду и в принципе поддерживает в доме идеальную чистоту.
Это всего лишь сценарий, который был написан заранее. Не нами, а совсем другими людьми. Мы на самом деле очень дружная семья, мы очень сплоченные, - сообщил Сергей.
Сама девушка сообщила, что конфликты в их семье случались, но лишь во время периода беременности. Она записала видео об этом, которое разместила у себя в соцсетях. На нем она рассказала, что шоу снималось не по сценарию, а Сергей обвинил создателей телепродукта в этом просто потому, что «психанул» из-за нахлынувшего на него потока недоброжелателей.
Напомним, что ранее 16-летняя Наталья и ее супруг Сергей снялись в телешоу «Беременна в 16». После этого девушка столкнулась с потоком недоброжелательных комментариев. Некоторые пользователи соцсетей писали ей, что рожать ребенка в ее возрасте слишком рано, а кто-то наоборот встал на ее защиту.