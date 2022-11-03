Муж участницы шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска устроил скандал

Сама девушка сообщила, что конфликты в их семье случались, но лишь во время периода беременности. Она записала видео об этом, которое разместила у себя в соцсетях. На нем она рассказала, что шоу снималось не по сценарию, а Сергей обвинил создателей телепродукта в этом просто потому, что «психанул» из-за нахлынувшего на него потока недоброжелателей.