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На строительство студенческого кампуса в Екатеринбурге потратят 17,4 млрд рублей

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге построят студенческий кампус за 17,4 млрд рублей

Государственный контракт на строительство студенческого городка заключен в Екатеринбурге. На территории Уральского федерального университета (УрФУ) будут построены три новых учебных корпуса общей площадью 100,2 тысяч квадратных метров. Стоимость контракта — 17,4 млрд рублей.

Строительством нового студенческого кампуса займется ООО «Синара-Девелопмент». Все работы по проекту завершатся в 2026 году, сообщили в компании. 

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На его [кампуса] территории планируется строительство Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра для школьников старших классов, — говорится в сообщении компании.

Новый учебный объект будет создаваться в несколько этапов. Кампус расчитан на более чем 8 тысяч студентов. Инициаторы строительства — правительство Свердловской области совместно с УрФУ.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ректорат УрФУ принял решение поддержать психическое здоровье студентов. Бюджетники очной формы обучения УрФУ смогут получить до 15 тысяч рублей на психотерапевтическую поддержку.

#Общество#Федор Быстров#Кампус#Студенты#Университет#УрФУ
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