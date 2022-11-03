На строительство студенческого кампуса в Екатеринбурге потратят 17,4 млрд рублей

Строительством нового студенческого кампуса займется ООО «Синара-Девелопмент». Все работы по проекту завершатся в 2026 году, сообщили в компании.
На его [кампуса] территории планируется строительство Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра для школьников старших классов, — говорится в сообщении компании.
Новый учебный объект будет создаваться в несколько этапов. Кампус расчитан на более чем 8 тысяч студентов. Инициаторы строительства — правительство Свердловской области совместно с УрФУ.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ректорат УрФУ принял решение поддержать психическое здоровье студентов. Бюджетники очной формы обучения УрФУ смогут получить до 15 тысяч рублей на психотерапевтическую поддержку.