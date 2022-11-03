«Облкоммунэнерго» перешло на режим повышенной готовности

Подразделения АО «Облкоммунэнерго» подготовились к работе в праздничные дни. Для оперативного устранения технарушений на сетях специалисты проверили готовность передвижных электролабораторий, спецтехники и транспорта. Во время праздничных дней персонал «Облкоммунэнерго» будет дежурить круглосуточно. Кроме этого, компания усилила пожарную безопасность.
Порядок действий при переходе в режим повышенной готовности четко отработан, объяснил инженер по оперативно-технологическому управлению «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Проводится внеплановый осмотр электросетевого оборудования, проверяется укомплектованность бригад материалами и инструментами, исправность дизель-генераторов, определяется очередность дежурства оперативного и ремонтного персонала. Также завершаются или приостанавливаются текущие работы на сетях и объектах, чтобы не ограничивать энергоснабжение потребителей, кроме как при непредвиденных обстоятельствах, — отметил заместитель главного инженера.