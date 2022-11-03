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«Облкоммунэнерго» перешло на режим повышенной готовности

Вчера, 07:10
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Режим повышенной готовности ввел «Облкоммунэнерго» на период праздников, с 4 по 6 ноября. Энергетики подготовили технику и оборудование и перевели персонал на круглосуточные дежурства.

Подразделения АО «Облкоммунэнерго» подготовились к работе в праздничные дни. Для оперативного устранения технарушений на сетях специалисты проверили готовность передвижных электролабораторий, спецтехники и транспорта. Во время праздничных дней персонал «Облкоммунэнерго» будет дежурить круглосуточно. Кроме этого, компания усилила пожарную безопасность.

Порядок действий при переходе в режим повышенной готовности четко отработан, объяснил инженер по оперативно-технологическому управлению «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Проводится внеплановый осмотр электросетевого оборудования, проверяется укомплектованность бригад материалами и инструментами, исправность дизель-генераторов, определяется очередность дежурства оперативного и ремонтного персонала. Также завершаются или приостанавливаются текущие работы на сетях и объектах, чтобы не ограничивать энергоснабжение потребителей, кроме как при непредвиденных обстоятельствах, — отметил заместитель главного инженера.
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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#АО "Облкоммунэнерго"#Режим#Подготовка
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