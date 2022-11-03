Опубликована деловая программа Национального рекламного форума

Официальным информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.
Повестка форума включает в себя две стратегические сессии. Первая из них посвящена обсуждению нацкомпаний и будущего рекламной отрасли в российской экономике, передают NewsNN.ru. Отмечается, что в настоящее время российские организации претерпевают серьезную трансформацию. Это происходит на каждом этапе: от локализации активов к созданию новых предприятий, которые должны закрыть основные потребности аудитории B2С и B2B. Новые реалии требуют значительных изменений в измерениях рынка, которые должны сыграть определяющую роль в общем ходе планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций.
Модератор главной стратегической сессии НРФ, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что на сессиях эксперты расскажут о работающих антикризисных стратегиях и поделятся практическими решениями, создающими базу для формирования новых возможностей в рекламной отрасли, а также в сфере маркетинга и цифровизации. Агентства и медиаплатформы РФ делают акцент на взаимодействие с местными рекламодателями. Речь идет о компаниях, от которых зависит будущее российской экономики. Такие организации имеют прямую заинтересованность в том, чтобы удовлетворить запросы аудитории.
Во второй день форума пройдет сессия, посвященная общим тенденциям развития рынка цифровой рекламы и прогнозам экспертов этой отрасли. Из-за изменившихся привычек потребителей рекламодатели стали менять подходы к продвижению. Отмечается, что уход с рынка иностранных технологических компаний повлек за собой появление новых драйверов отрасли цифровой рекламы.
Вторая часть этой дискуссии будет посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемами импортозамещения зарубежных рекламных инструментов и технологий, а также с развитием аналитических продуктов. При взаимодействии с ИТ-сектором субъекты рекламной отрасли могут обрести устойчивость и экономическую эффективность. В рамках дискуссии будет обсуждаться роль рекламы в интернете в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика».