Опубликована деловая программа Национального рекламного форума

Модератор главной стратегической сессии НРФ, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что на сессиях эксперты расскажут о работающих антикризисных стратегиях и поделятся практическими решениями, создающими базу для формирования новых возможностей в рекламной отрасли, а также в сфере маркетинга и цифровизации. Агентства и медиаплатформы РФ делают акцент на взаимодействие с местными рекламодателями. Речь идет о компаниях, от которых зависит будущее российской экономики. Такие организации имеют прямую заинтересованность в том, чтобы удовлетворить запросы аудитории.