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«Получили не все»: мобилизованные свердловчане остались без личных жетонов

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI

В Свердловской области мобилизованным не выдали жетоны

После встречи с семьями мобилизованных уральцев депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что вскрылась серьезная проблема: у военных отсутствуют жетоны с личными номерами.

Жетоны у мобилизованных свердловчан, по закону приравненных к военнослужащим, считаются идентификационными: на них записывается личный номер военного, с помощью которого семьи военнообязанных могут получать данные о денежных довольствиях на сайте Минобороны.

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Направил запрос Министру обороны С. К. Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры, — пишет Максим Иванов в личном telegram-канале.
Фото: Максим Иванов в telegram-канале
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Ранее депутат рассказал, что количество ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области приближается к полутора сотням. Народный избранник создал список с именами и фамилиями мужчин.

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