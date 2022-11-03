«Получили не все»: мобилизованные свердловчане остались без личных жетонов

Жетоны у мобилизованных свердловчан, по закону приравненных к военнослужащим, считаются идентификационными: на них записывается личный номер военного, с помощью которого семьи военнообязанных могут получать данные о денежных довольствиях на сайте Минобороны.
Направил запрос Министру обороны С. К. Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры, — пишет Максим Иванов в личном telegram-канале.
Ранее депутат рассказал, что количество ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области приближается к полутора сотням. Народный избранник создал список с именами и фамилиями мужчин.