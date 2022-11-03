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Пункты весового контроля передают данные о нарушителях ПДД в Свердловской области

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI

В Свердловской области с пунктов весового контроля начали поступать первые данные

На дорогах Свердловской области введены в эксплуатацию автоматические пункты весового и габаритного контроля. Сведения о перегрузке транспортных средств передаются в центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Пункты весового контроля оснащены электронными табло, которые предупреждают водителей о превышении веса. Об этом пишет «Облгазета».

Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно
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Строительство автодороги ведется с учетом нормативных нагрузок на дорожное полотно. Эти данные закладываются в проект. Превышение нагрузки вызывает разрушение дороги раньше установленного проектом срока. Для регулировки нагрузки на асфальт вводятся пункты весового контроля, рассказали в «Управлении автомобильных дорог» по Свердловской области.

Превышение допустимых параметров фур и крупных грузов грозит собственнику транспортного средства административным штрафом в размере от 150 до 500 тысяч рублей.

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На территории области работают 19 автоматических пунктов весового и габаритного контроля.

#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Дороги#Весовой контроль#Фура
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