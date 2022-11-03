Пункты весового контроля передают данные о нарушителях ПДД в Свердловской области

Строительство автодороги ведется с учетом нормативных нагрузок на дорожное полотно. Эти данные закладываются в проект. Превышение нагрузки вызывает разрушение дороги раньше установленного проектом срока. Для регулировки нагрузки на асфальт вводятся пункты весового контроля, рассказали в «Управлении автомобильных дорог» по Свердловской области.