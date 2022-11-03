Пункты весового контроля передают данные о нарушителях ПДД в Свердловской области

Пункты весового контроля оснащены электронными табло, которые предупреждают водителей о превышении веса. Об этом пишет «Облгазета».
Строительство автодороги ведется с учетом нормативных нагрузок на дорожное полотно. Эти данные закладываются в проект. Превышение нагрузки вызывает разрушение дороги раньше установленного проектом срока. Для регулировки нагрузки на асфальт вводятся пункты весового контроля, рассказали в «Управлении автомобильных дорог» по Свердловской области.
Превышение допустимых параметров фур и крупных грузов грозит собственнику транспортного средства административным штрафом в размере от 150 до 500 тысяч рублей.
На территории области работают 19 автоматических пунктов весового и габаритного контроля.