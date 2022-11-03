Ресурсников Тагила заставили засекретить данные объектов из-за военного положения

Поручить незамедлительно удалить (скрыть) из открытых источников (в том числе с официальных сайтов Администраций муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на курируемой территории) всю информацию (включая документы, схемы, карты, иные графические и справочные материалы) о расположении объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры с привязкой к местности до особого распоряжения, — сказано в документе правительства Свердловской области.