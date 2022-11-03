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Ресурсников Тагила заставили засекретить данные объектов из-за военного положения

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила должны удалить из открытых источников всю информацию о расположении объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры. Особо срочное поручение коммунальщикам поступило от правительства Свердловской области.

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации Свердловской области получили особо срочное поручение от правительства региона (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) за подписью министра ЖКХ Николая Смирнова от 26 октября. Согласно документу, ресурсники должны удалить из интернета любые упоминания о расположении объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Поручить незамедлительно удалить (скрыть) из открытых источников (в том числе с официальных сайтов Администраций муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на курируемой территории) всю информацию (включая документы, схемы, карты, иные графические и справочные материалы) о расположении объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры с привязкой к местности до особого распоряжения, — сказано в документе правительства Свердловской области. 

В поручении разъяснено, что мера принята в связи с указом президента о введении военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Решение последовало от оперштаба региона под руководством врио губернатора Алексея Шмыкова.   

Информацию о поручении властей редакции TagilCity.ru подтвердили две ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила: МУП «Горэнерго-НТ» и ООО «Водоканал-НТ». По словам главного инженера «Горэнерго-НТ», сведения о расположении объектов их организации засекречены. Но специалисты, отметил руководитель, еще раз всё проверили. 

В нашу организацию тоже поступило такое распоряжение. Мы выполнили все требования, изложенные в документе, — пояснили в пресс-службе «Водоканал-НТ». 

Однако документ получили не все тагильские организации ЖКХ. Так, о поручении правительства региона не осведомлена компания «Тагилэнерго». Ведущий инженер по информационным технологиям пояснил редакции TagilCity.ru, что их учреждение никогда не размещало адреса своих объектов в открытых источниках.

Напомним, после указа президента России о введении военного положения в новых регионах страны на территории Свердловской области введен уровень базовой готовности. 

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