Российские ученые научили ИИ «сканировать» вены

На первый взгляд, может показаться, что никакой проблемы, кроме болевых ощущений, которые пациенты могут легко перенести, нет, но не все так просто. Например, если вены пациента плохо видны и их невозможно прощупать, то это может стать проблемой даже для опытных медиков, которые, в свою очередь, вынуждены прибегать к использованию технических средств, рискуя сделать множественные или неточные проколы, что может иметь негативные последствия для пациента, особенно, если речь идет о пожилых людях.