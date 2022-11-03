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Сахар, соль и чай подешевели за неделю в Свердловской области

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Некоторые продукты из основной корзины подешевели за неделю с 24 по 31 октября в Свердловской области. Больше всего в цене прибавили овощи.

Килограмм сахара, по данным специалистов Свердловскстата, в среднем в магазинах стоил 68,11 рубля (-0,34%), соль — 17,43 рубля (-0,55%), а черный байховый чай — 1223,98 рубля (-1,49%).

Также в цене немного снизились подсолнечное и сливочное масло (до 129,94 и 801,48 рубля соответственно) и мука (до 51,41 рубля). Помимо этого подешевели свинина, печенье, хлеб, гречка, макароны, яблоки и водка.

За неделю больше всего в регионе подорожали овощи. Так, свеклу в торговых точках покупатели могли приобрести за 26,09 рубля (+8,83%), репчатый лук обходился свердловчанам в 25,34 рубля (+3,61%), картофель стоил 25,29 рубля (+2,85%), а капуста — 20,39 рубля (+2,9%).

Рост цен не более, чем на 2% также зафиксирован на курицу и рыбу, молоко, творог и сметану, яйца, конфеты, рис и пшено.

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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Статистика#Продукты#Овощи#Подорожание
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