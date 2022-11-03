Сахар, соль и чай подешевели за неделю в Свердловской области

Килограмм сахара, по данным специалистов Свердловскстата, в среднем в магазинах стоил 68,11 рубля (-0,34%), соль — 17,43 рубля (-0,55%), а черный байховый чай — 1223,98 рубля (-1,49%).
Также в цене немного снизились подсолнечное и сливочное масло (до 129,94 и 801,48 рубля соответственно) и мука (до 51,41 рубля). Помимо этого подешевели свинина, печенье, хлеб, гречка, макароны, яблоки и водка.
За неделю больше всего в регионе подорожали овощи. Так, свеклу в торговых точках покупатели могли приобрести за 26,09 рубля (+8,83%), репчатый лук обходился свердловчанам в 25,34 рубля (+3,61%), картофель стоил 25,29 рубля (+2,85%), а капуста — 20,39 рубля (+2,9%).
Рост цен не более, чем на 2% также зафиксирован на курицу и рыбу, молоко, творог и сметану, яйца, конфеты, рис и пшено.