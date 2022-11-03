TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловчанин прослужил на «срочке» три месяца и погиб в СВО

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

На Украине погиб 19-летний контрактник из Серова

В СВО погиб Егор Загайнов — 19-летний парень из Серова. Он отслужил на срочной службе около 90 дней, подписал контракт, поехал на Украину в качестве военнослужащего и погиб.
Егор Загайнов
Фото: Администрация Серовского городского округа

Егор Загайнов появился на свет 9 сентября 2003 года, окончил 9-летний курс средней школы и местный ссуз, а после был призван в ВС РФ. На протяжении трёх месяцев серовчанин служил срочную службу, затем подписал контракт с вооруженными силами страны и отправился на территорию проведения спецоперации.

Сражаясь, военнослужащий проявил героизм. Свердловчанин погиб 27 октября, об этом сообщает администрация Серовского городского округа.

Проводы Егора Загайнова в последний путь состоятся 3 ноября в траурном зале по улице Карбышева, 15А в Серове. Время прощания — 13:00.

Читайте также:
Начальник из Екатеринбурга погиб под обстрелом на СВО«Самым первым он у нас пошел»: на спецоперации погиб 26-летний свердловский машинистУроженец Свердловской области погиб в ходе проведения спецоперации на Украине
Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Ранее в TagilCity.ru обратились жены призванных по частичной мобилизации мужчин. Они рассказали, что мужья были отправлены на передовую без специальной подготовки: из 32 военного городка Екатеринбурга — в Луганскую область.

#Военные#Смерть#СВО#Серов#Операция на Украине#Происшествия#Анна Варнакина
Подпишитесь
Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
Вчера, 17:14
Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
Вчера, 13:24
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей
Вчера, 20:16
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20