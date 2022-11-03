Свердловчанин прослужил на «срочке» три месяца и погиб в СВО

Егор Загайнов появился на свет 9 сентября 2003 года, окончил 9-летний курс средней школы и местный ссуз, а после был призван в ВС РФ. На протяжении трёх месяцев серовчанин служил срочную службу, затем подписал контракт с вооруженными силами страны и отправился на территорию проведения спецоперации.