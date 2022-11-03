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Тагильчане получили по 20 тысяч, а на Зелёном бульваре появятся новые ограждения

Сегодня, 14:53
Фото: Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Тагильчане получили по 20 тысяч, а на Зелёном бульваре появятся новые ограждения. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 ноября.

Депутат Госдумы Максим Иванов раскритиковал главу Байкаловского района Алексея Дорожкина за отсутствие на встречах с родственниками мобилизованных. По словам Иванова, глава района не первый раз отказывается от встреч с родственниками мобилизованных. 

«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных
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В ТОП-3 самых цитируемых изданий региона за 3 квартал 2022 года вошли Ura.ru, E1.ru и TagilCity.ru. Лидеров среди средств массовой информации в Свердловской области определила «Медиалогия».

TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
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Кованый забор пообещал вернуть на Зеленый бульвар мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Временное железное ограждение было установлено во время ремонта проспекта Мира.

В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре
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Со 2 ноября семьи мобилизованных мужчин из Нижнего Тагила стали получать единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Мера была введена согласно постановлению Правительства Свердловской области от 20 октября 2022 г. № 693-ПП. 

В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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У водителей из России, в том числе из Нижнего Тагила, автоматически будут продлены права. Инициатива коснется национального водительского удостоверения, действие которого заканчивается до конца следующего года (31 декабря 2023 года).

Просроченные права продлятся автоматически у водителей из Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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