Тагильчане получили по 20 тысяч, а на Зелёном бульваре появятся новые ограждения

Депутат Госдумы Максим Иванов раскритиковал главу Байкаловского района Алексея Дорожкина за отсутствие на встречах с родственниками мобилизованных. По словам Иванова, глава района не первый раз отказывается от встреч с родственниками мобилизованных.
В ТОП-3 самых цитируемых изданий региона за 3 квартал 2022 года вошли Ura.ru, E1.ru и TagilCity.ru. Лидеров среди средств массовой информации в Свердловской области определила «Медиалогия».
Кованый забор пообещал вернуть на Зеленый бульвар мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Временное железное ограждение было установлено во время ремонта проспекта Мира.
Со 2 ноября семьи мобилизованных мужчин из Нижнего Тагила стали получать единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Мера была введена согласно постановлению Правительства Свердловской области от 20 октября 2022 г. № 693-ПП.
У водителей из России, в том числе из Нижнего Тагила, автоматически будут продлены права. Инициатива коснется национального водительского удостоверения, действие которого заканчивается до конца следующего года (31 декабря 2023 года).