TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области

В третьем квартале 2022 года цитируемость TagilCity.ru поднялась на одну позицию вверх. Сейчас издание не только самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила, но и обладатель «бронзы» рейтинга в Свердловской области. «Золото» рейтинга у издания Ura.ru (ИЦ 2 301,18), «серебро» традиционно у портала E1.ru (ИЦ 333,52). Лидирующее тагильское СМИ получило ИЦ на уровне 140,21. Редакция TagilCity.ru благодарит всех читателей за поддержку!
В ТОП-10 региона вернулось еще одно тагильское издание — «Между строк», по итогам третьего квартала наши коллеги заняли 10 место, прибавив 4 позиции с предыдущего квартала. ИЦ этого издания — 20,97.
Напомним, ИЦ считается аналитиками «Медиалогии» на основе данных порядка 79 тысяч СМИ и 2,4 млрд аккаунтов в соцсетях. По итогам 2021 года TagilCity.ru занял 6 место с ИЦ 250,75.