TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области

В третьем квартале 2022 года цитируемость TagilCity.ru поднялась на одну позицию вверх. Сейчас издание не только самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила, но и обладатель «бронзы» рейтинга в Свердловской области. «Золото» рейтинга у издания Ura.ru (ИЦ 2 301,18), «серебро» традиционно у портала E1.ru (ИЦ 333,52). Лидирующее тагильское СМИ получило ИЦ на уровне 140,21. Редакция TagilCity.ru благодарит всех читателей за поддержку!