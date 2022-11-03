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TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области

Сегодня, 09:10
Фото: TagilCity.ru

Стали известны самые цитируемые СМИ Свердловской области

В число трех самых цитируемых изданий региона за 3 квартал 2022 года вошли Ura.ru, E1.ru и TagilCity.ru. Лидеров среди средств массовой информации в Свердловской области определила «Медиалогия».

В третьем квартале 2022 года цитируемость TagilCity.ru поднялась на одну позицию вверх. Сейчас издание не только самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила, но и обладатель «бронзы» рейтинга в Свердловской области. «Золото» рейтинга у издания Ura.ru (ИЦ 2 301,18), «серебро» традиционно у портала E1.ru (ИЦ 333,52). Лидирующее тагильское СМИ получило ИЦ на уровне 140,21. Редакция TagilCity.ru благодарит всех читателей за поддержку! 

Фото: Медиалогия

В ТОП-10 региона вернулось еще одно тагильское издание — «Между строк», по итогам третьего квартала наши коллеги заняли 10 место, прибавив 4 позиции с предыдущего квартала. ИЦ этого издания — 20,97.

Напомним, ИЦ считается аналитиками «Медиалогии» на основе данных порядка 79 тысяч СМИ и 2,4 млрд аккаунтов в соцсетях. По итогам 2021 года TagilCity.ru занял 6 место с ИЦ 250,75.

TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году
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#Александра Логинова#Новости TagilCity.ru#Нижний Тагил#СМИ#Рейтинг#Эксклюзив
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