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«У нас катастрофа»: демографы рассказали об ожидаемой демографической яме в России

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI

Демографы рассказали об ожидаемой демографической яме в России

Специалисты рассказали о демографических трудностях, которые сейчас наблюдаются в России. Эксперты прогнозируют «провал» рождаемости в России.

По прогнозам ученых, Россия упадет в еще большую демографическую яму чем та, в которой находится на настоящий момент. С демографами пообщались журналисты «Новых известий».

По словам демографа Виктории Павловой, за первые 8 месяцев нынешнего года в России родилось 872 тысячи младенцев. Пять лет назад за это же время в аналогичный период времени рождаемость была выше: родился 1,8 млн детей.

Демограф полагает, что «вымирают» различные области РФ из-за большого числа эмиграций в более крупные регионы и столицы.

Специалисты Института Гайдара делают прогноз. Они считают, что за весь 2023 год в России родится меньше 1,2 млн детей. Специалисты оценивают такое число грудничков как очень маленькое. Они полагают, что если в семье имеется менее двух детей – то это приводит к вымиранию нации. Ведь после смерти матери и отца останется всего лишь один человек.

Также специалисты полагают, что демографическая проблема сложилась из ряда факторов. К примеру, сейчас в возраст, подходящий для рождения детей, входят поколения, которые сами появились на свет в прошлой демографической яме – это девушки, рожденные 25 лет назад.

Эксперты не сомневаются, что спецоперация тоже внесет свой вклад в деторождение – ведь мужчины заняты сейчас другим делом. Также отмечается, что дети - дорогое удовольствие и по финансовым затратам, и по времени.

Ранее демограф Алексей Ракша рассказал, что призыв мужчин в армию а рамках частичной мобилизации снизит рождаемость на 5%. Еще на 5% она сократится из-за снижения заработков россиян.

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Демограф Юрий Крупнов уверен, что спецоперация не слишком серьезно влияет на отрицательный демографический показатель в стране. Он заключил, что в России наблюдается «эпохальная всемирно-историческая катастрофа».

#Елена Озерова#Общество#Демография#Яма#Рождаемость#Спад#Демографическая яма
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