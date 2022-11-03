«У нас катастрофа»: демографы рассказали об ожидаемой демографической яме в России

Специалисты Института Гайдара делают прогноз. Они считают, что за весь 2023 год в России родится меньше 1,2 млн детей. Специалисты оценивают такое число грудничков как очень маленькое. Они полагают, что если в семье имеется менее двух детей – то это приводит к вымиранию нации. Ведь после смерти матери и отца останется всего лишь один человек.