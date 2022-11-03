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Убивший жену-тагильчанку фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью

Сегодня, 13:40
Фото: 1MI

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин вышел из тюрьмы и рассказал о новой жизни

Мужчина убил супругу девять лет назад из-за того, что она его приревновала. Теперь он отсидел свой срок, вышел на свободу, и продолжает работать фотографом.

Фотограф Дмитрий Лошагин убил свою жену и отсидел срок в тюрьме. Сейчас он вышел на свободу и дал первое интервью журналистам «КП-Екатеринбург».

В тот трагический период супруга приревновала мужа к женщине, которой он преподнес букет цветов. Мужчина разозлился и убил жену. Обезображенное голое тело Юлии Лошагиной спустя несколько дней было найдено в лесу.

На свободу Лошагин вышел по УДО, отсидев девять лет. Ни в суде, ни во время отбывания срока, мужчина не признался в убийстве. Одновременно с этим он судился с бывшей тещей, матерью убитой супруги, за имущество. Он выиграл суды, тогда мать убитой девушки обязали выплатить 285 тысяч рублей.

Дмитрий рассказал, что его выхода на свободу ожидали родные и друзья. Отсутствовав столько лет в обычной повседневной жизни, больше всего его удивило, что сейчас многое находится в телефонах: приложения банков, Госуслуги и так далее.

Сидя в тюрьме, Дмитрий осваивал новую профессию – столяра. Он с другом даже начал строить храм на территории колонии. Позже он обучился на резчика по дереву.

Свою фотостудию мужчина планирует продавать, а сейчас он снимает ее за 30 тысяч рублей в месяц. В ней он не живет, а только работает.

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Мужчина рассказал, что его звали участвовать в телешоу, где просят рассказать о тех трагических событиях, но он отказывается и считает, что на него итак «вылили слишком много грязи». Поэтому он даже «может рассчитывать на моральную компенсацию».

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Фотограф#Убийство#Тюрьма
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