Убивший жену-тагильчанку фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью

На свободу Лошагин вышел по УДО, отсидев девять лет. Ни в суде, ни во время отбывания срока, мужчина не признался в убийстве. Одновременно с этим он судился с бывшей тещей, матерью убитой супруги, за имущество. Он выиграл суды, тогда мать убитой девушки обязали выплатить 285 тысяч рублей.