В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре

В Нижнем Тагиле на части проспекта Мира, на которой прошел ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Зеленом бульваре вместо ажурного кованого оригинального забора было установлено железное ограждение. Жители города высказываются в соцсетях, что хотели бы вернуть забор к историческому виду.
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, кованое ограждение будет возвращено. Временный забор установлен из-за соображений безопасности по требованию ГИБДД.
Средств в бюджете в этом году на эти траты заложено не было, это достаточно дорогостоящее удовольствие. В 2023 году обязательно предусмотрим деньги на эти цели. Сейчас, например, в Екатеринбурге производят качественные ограждения, которые с виду ничем не отличаются от тех, которые были установлены ранее. Однако они изготовлены из более качественных материалов, которые не надо красить. Ограждения будут, Зеленый бульвар будет красивым, — рассказал Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».