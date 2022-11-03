В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре

В Нижнем Тагиле на части проспекта Мира, на которой прошел ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Зеленом бульваре вместо ажурного кованого оригинального забора было установлено железное ограждение. Жители города высказываются в соцсетях, что хотели бы вернуть забор к историческому виду.