TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре

Сегодня, 13:29
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Кованый забор пообещал вернуть на Зеленый бульвар мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Временное железное ограждение было установлено во время ремонта проспекта Мира.

В Нижнем Тагиле на части проспекта Мира, на которой прошел ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Зеленом бульваре вместо ажурного кованого оригинального забора было установлено железное ограждение. Жители города высказываются в соцсетях, что хотели бы вернуть забор к историческому виду.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, кованое ограждение будет возвращено. Временный забор установлен из-за соображений безопасности по требованию ГИБДД.

Средств в бюджете в этом году на эти траты заложено не было, это достаточно дорогостоящее удовольствие. В 2023 году обязательно предусмотрим деньги на эти цели. Сейчас, например, в Екатеринбурге производят качественные ограждения, которые с виду ничем не отличаются от тех, которые были установлены ранее. Однако они изготовлены из более качественных материалов, которые не надо красить. Ограждения будут, Зеленый бульвар будет красивым, — рассказал Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качельИз парка Металлургов в Нижнем Тагиле пропал фрагмент забора
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Забор#Ремонт дорог#Зеленый бульвар#Ограждение
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Сегодня, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Сегодня, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20