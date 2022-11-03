В Нижнем Тагиле скидки в трамваях в октябре получили более 100 тысяч пассажиров

После введения дополнительных льгот, например, увеличилось число пассажиров, проживающих на Северном поселке. Теперь местные жители могут без переплат добраться на трамвае № 6 не только до УВЗ, но и бесплатно пересесть на маршрут № 10 до Пихтовых гор. Также у них есть возможность доехать до центра Нижнего Тагила на трамваях № 8, 12 и 17 с пересадкой на Вагонке.