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В Нижнем Тагиле скидки в трамваях в октябре получили более 100 тысяч пассажиров

Вчера, 15:29
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В октябре дополнительными скидками на полный и льготный проезд в 10 рублей в трамваях Нижнего Тагила воспользовались 100,7 тысячи пассажиров. Акция будет действовать до 31 декабря 2022 года

Пассажиропоток в трамваях Нижнего Тагила с марта 2022 года ежемесячно превышает один миллион человек, востребованы все имеющиеся маршруты.

С 1 октября и до Нового года в электротранспорте города тагильчане могут получить скидку на проезд в 10 рублей как на полную, так и на льготную стоимость.

Скидка предоставляется при оплате картой «Мир» в смартфоне и единой социальной картой «Уралочка». В октябре МУП «Тагильский трамвай» перевезло 100 707 пассажиров, которые воспользовались этой льготой, — пояснил Игорь Темнов.
Жители Тагила получат скидку 10 рублей при оплате трамвая
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Система единого билета в трамваях работает в Нижнем Тагиле с 19 сентября 2022 года. Теперь пассажиры могут совершить одну бесплатную пересадку на любой маршрут в течение 50 минут. Однако, чтобы воспользоваться льготой, необходимо оплачивать проезд банковской картой.  Двумя акциями одновременно воспользоваться нельзя.

Услуга оказалась востребованной и ежедневно увеличивается число пассажиров, которые совершают бесплатную пересадку. За октябрь 2022 года возможностью повременной системы воспользовалось 14 105 человек, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

После введения дополнительных льгот, например, увеличилось число пассажиров, проживающих на Северном поселке. Теперь местные жители могут без переплат добраться на трамвае № 6 не только до УВЗ, но и бесплатно пересесть на маршрут № 10 до Пихтовых гор. Также у них есть возможность доехать до центра Нижнего Тагила на трамваях № 8, 12 и 17 с пересадкой на Вагонке.

Стала известна дата пуска системы бесплатных пересадок в трамваях Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Трамвай#Доход#Движение#Кондуктор#Пассажир
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