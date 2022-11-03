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В Верхней Пышме прошел турнир, посвященный 15-летию Клуба настольного тенниса УГМК

3 ноября 05:37
Фото: пресс-служба УГМК
Мероприятие состоялось 2 ноября в спортивном комплексе «Лидер» в Балтыме. Профессиональные спортсмены сразились с почетными гостями и получили награды.

В рамках празднования 15-летия Клуба настольного тенниса УГМК, которое состоялось 2 ноября, прошли соревнования в парном разряде по олимпийской системе. Ракетки в руки в этот день взяли не только профессиональные спортсмены, но и почетные гости мероприятия. Так, с тренером клуба УГМК Андреем Плетеневым сразился помощник президента Игорь Левитин, с игроком клуба Марией Степановой — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с гендиректором Федерации настольного тенниса России Олегом Завалюевым выступил замдиректора клуба Евгений Журавлев, с министром физкультуры и спорта Леонидом Рапопортом — игрок Елена Батыршина.

Клуб настольного тенниса УГМК входит в тройку сильнейших участников лиги Европейских чемпионов, отметил помощник президента Игорь Левитин.

Под его крылом активно развиваются спортивные секции не только в областном центре, но и в малых городах. Клуб настольного тенниса УГМК — это настоящая школа, из которой вышли и выдающиеся тренеры, и игроки международного уровня, — сказал Игорь Левитин.

Полпред в УрФО Владимир Якушев пожелал руководству и спортсменам клуба двигаться вперед и достигать новых побед. По его мнению, клуб настольного тенниса УГМК — пример, на который ориентируется подрастающее поколение.

Фото: пресс-служба УГМК

За развитие данного вида спорта и подготовку профессиональных спортсменов клуб УГМК поблагодарил глава региона Евгений Куйвашев.

15 лет — солидная дата, отмеченная серьезными достижениями. Клуб — это прекрасная школа, которая готовит высококлассных спортсменов. Но самое главное, что у ребят, которые только начинают заниматься этим видом спорта, есть понимание, как добиться больших результатов и выйти на профессиональный уровень. Хочу искренне сказать спасибо руководству УГМК и Клуба настольного тенниса за столь важную и нужную работу, — заявил губернатор Свердловской области.

В рамках празднования сотрудники клуба получили благодарственные письма и почетные грамоты от Олимпийского комитета, правительства Свердловской области и Федерации настольного тенниса России.

Фото: пресс-служба УГМК
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#Новости УрФО#Спорт#УГМК#Клуб#Настольный теннис#Ульяна Савина
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