В Верхней Пышме прошел турнир, посвященный 15-летию Клуба настольного тенниса УГМК

В рамках празднования 15-летия Клуба настольного тенниса УГМК, которое состоялось 2 ноября, прошли соревнования в парном разряде по олимпийской системе. Ракетки в руки в этот день взяли не только профессиональные спортсмены, но и почетные гости мероприятия. Так, с тренером клуба УГМК Андреем Плетеневым сразился помощник президента Игорь Левитин, с игроком клуба Марией Степановой — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с гендиректором Федерации настольного тенниса России Олегом Завалюевым выступил замдиректора клуба Евгений Журавлев, с министром физкультуры и спорта Леонидом Рапопортом — игрок Елена Батыршина.