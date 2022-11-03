Валерий Лимаренко: Возможность подключиться к газу должна быть у всех жителей региона

– Я поставил задачу максимально газифицировать регион. По всей области идет перевод котельных на газ, голубое топливо приходит в частный сектор, до конца года будут собраны все заявки на догазификацию, чтобы в ближайшие три года газ был везде. СНТ до определённого времени оставались в стороне. Но исключений здесь быть не должно, возможность подключиться к газу должна быть у всех, – отметил Валерий Лимаренко.