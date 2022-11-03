Выбросы парниковых газов в Нижнем Тагиле будут под федеральным контролем

Национальная система мониторинга будет прогнозировать состояние климата и информировать о причинах его изменения. Научные данные станут основой для принятия решений по ограничению выбросов парниковых газов, а также для адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Помимо этого мониторинг позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики.