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Выбросы парниковых газов в Нижнем Тагиле будут под федеральным контролем

Сегодня, 16:13
Фото: TagilCity.ru
Инновационный проект «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» для регулирования уровня парниковых газов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В Нижнем Тагиле главным источником парниковых газов является ЕВРАЗ НТМК — 96% от общего объема всех выбросов.

Национальная система мониторинга будет прогнозировать состояние климата и информировать о причинах его изменения. Научные данные станут основой для принятия решений по ограничению выбросов парниковых газов, а также для адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Помимо этого мониторинг позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики.

Также с помощью системы наблюдения ученые будут наблюдать за таянием вечной мерзлоты и разрабатывать программы по борьбе с опустыниванием в 13 регионах России.

На первом этапе проекта, который продлится до конца 2024 года, будут подготовлены научные, правовые и кадровые условия для функционирования новой системы. На втором — система начнет полностью функционировать.

В Нижнем Тагиле 96% всех парниковых газов, это 46 тысяч тонн, приходится на ЕВРАЗ НТМК. Из них 44 тысячи тонн — это углекислый газ. На оксид азота и метан приходится меньшая доля выбросов ПГ.

96% парниковых газов в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК
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Всего промышленный холдинг ЕВРАЗ выбрасывает 38,2 млн тонн парниковых газов в России. Это 96,5% от всего объема выбросов ПГ предприятий холдинга.

Почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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