Выбросы парниковых газов в Нижнем Тагиле будут под федеральным контролем

Национальная система мониторинга будет прогнозировать состояние климата и информировать о причинах его изменения. Научные данные станут основой для принятия решений по ограничению выбросов парниковых газов, а также для адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Помимо этого мониторинг позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики.
Также с помощью системы наблюдения ученые будут наблюдать за таянием вечной мерзлоты и разрабатывать программы по борьбе с опустыниванием в 13 регионах России.
На первом этапе проекта, который продлится до конца 2024 года, будут подготовлены научные, правовые и кадровые условия для функционирования новой системы. На втором — система начнет полностью функционировать.
В Нижнем Тагиле 96% всех парниковых газов, это 46 тысяч тонн, приходится на ЕВРАЗ НТМК. Из них 44 тысячи тонн — это углекислый газ. На оксид азота и метан приходится меньшая доля выбросов ПГ.
Всего промышленный холдинг ЕВРАЗ выбрасывает 38,2 млн тонн парниковых газов в России. Это 96,5% от всего объема выбросов ПГ предприятий холдинга.