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«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч экопроектов

Вчера, 14:37
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о завершении приема заявок на «Зеленую премию». Со всей страны на конкурс подано более трех тысяч заявок в шести номинациях от граждан и организаций. Церемония награждения победителей состоится в Москве в декабре этого года.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что к моменту завершения приема заявок на «Зеленую премию» в РЭО получили более трех тысяч заявок от разных организаций и лиц, развивающих общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды. Буцаев также напомнил, что денежные призы для победителей составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации. Всего на реализацию проектов участникам выделят 3,45 миллиона рублей. Главная цель «Зеленой премии» состоит в привлечении внимания граждан к проблеме обращения с отходами и мотивации их на большую экологическую активность.

Самую заметную активность в категории образовательных проектов продемонстрировали такие регионы, как Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края. В категории просветительских проектов — Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирия. По общественным проектам впереди оказались Московская область и Башкирия.

Помимо заявок от активистов, волонтеров, обычных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций РЭО принимает заявки от субъектов РФ. Рейтинг регионов определяют на основе методологии Российского экологического оператора. Прием заявок по рейтингу проходит до 24 ноября.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». Подробная информация о премии доступна на сайте проекта. Цель данного проекта — реализация мероприятий в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

 

#Ольга Земскова
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