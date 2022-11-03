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Житель Екатеринбурга обвинил сотрудников ГИБДД в избиении и удушении

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Михаил Кретов пожаловался, что его избили сотрудники ГАИ. Также он утверждает, что они его связали и душили.

Мужчина настаивает, что сотрудники ГИБДД привязали его за шею к сиденью машины, а затем пинали его. Он требует справедливого наказания для них, сообщает телеграмм-канал BAZA.

По их данным, все случилось 21 октября. Мужчина рассказал, что его автомобиль остановили, а его заподозрили в пьяном вождении. После его отвезли в медучреждение для освидетельствования.

На выходе из здания Кретов вдруг упал в обморок, а далее, как утверждает мужчина, инспекторы затащили его в машину. После этого его на переднем сиденье пристегнули ремнями безопасности, отвезли в отделение №10, где отпинали.

Спустя несколько дней пострадавший обратился в полицию. Он отметил, что в тот день был трезв. А из-за побоев пока не может работать.

Издание Е1 отмечает, что их источник в полиции подтвердил, что такой конфликт был, но проявлялся он не так красочно. По данной информации проводится проверка. Также сотрудник сказал, что мужчина все же был пьяным за рулем.

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Еще источник рассказал, что провинившихся сотрудников ГИБДД обязали написать объяснительные.

#Происшествия#Новости УрФО#ГИБДД#Побои#Драка#Обвинение#Елена Озерова
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