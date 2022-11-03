Житель Екатеринбурга обвинил сотрудников ГИБДД в избиении и удушении

Мужчина настаивает, что сотрудники ГИБДД привязали его за шею к сиденью машины, а затем пинали его. Он требует справедливого наказания для них, сообщает телеграмм-канал BAZA.
По их данным, все случилось 21 октября. Мужчина рассказал, что его автомобиль остановили, а его заподозрили в пьяном вождении. После его отвезли в медучреждение для освидетельствования.
На выходе из здания Кретов вдруг упал в обморок, а далее, как утверждает мужчина, инспекторы затащили его в машину. После этого его на переднем сиденье пристегнули ремнями безопасности, отвезли в отделение №10, где отпинали.
Спустя несколько дней пострадавший обратился в полицию. Он отметил, что в тот день был трезв. А из-за побоев пока не может работать.
Издание Е1 отмечает, что их источник в полиции подтвердил, что такой конфликт был, но проявлялся он не так красочно. По данной информации проводится проверка. Также сотрудник сказал, что мужчина все же был пьяным за рулем.
Еще источник рассказал, что провинившихся сотрудников ГИБДД обязали написать объяснительные.