Житель поселка под Сысертью бесследно исчез. Его ищут уже неделю

Под Сысертью неделю ищут 37-летнего мужчину

Евгению Загоскину — 37 лет. Он жил в посёлке Бобровском под Сысертью, а 28 октября пропал. Сейчас местоположение мужчины неизвестно, а его поиском уже неделю занимаются волонтёры.