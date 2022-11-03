Житель поселка под Сысертью бесследно исчез. Его ищут уже неделю

Рост Евгения составляет 1 метр 70 сантиметров. У жителя Свердловской области тёмно-русые волосы, карие глаза. Родственники пропавшего вспомнили, что на момент исчезновения Загоскин мог быть одет в куртку черного цвета, трико, монохромную кофту и спортивную обувь, сообщает «ЛизаАлерт».
Добровольцы призывают свердловчан, которым что-либо известно о местонахождении Евгения, поделиться информацией по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее под Нижним Тагилом 10 дней искали пропавшую старушку. В поисках принимали участие тагильчане, екатеринбуржцы и многие другие жители региона. Штаб на месте поисков не организуют: работают автономные экипажи.