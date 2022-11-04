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195 тысяч рублей единовременно получит каждый мобилизованный из Нижнего Тагила

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI

Мобилизованные из Свердловской области получат единовременно 195 тысяч рублей

Указ о единовременной выплате мобилизованным подписал президент России Владимир Путин. Деньги получит каждый мобилизованный житель России, в том числе из Нижнего Тагила.

Указ о единовременной выплате всем мобилизованным подписан 3 ноября. Документ размещен на сайте правовой информации правительства страны. Согласно указа, каждый мобилизованный с 21 сентября получает разовую выплату 195 тысяч рублей.

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Дополнительно к федеральной выплате в ряде регионов установлены разовые пособия для мобилизованных и членов их семей. Так, в Свердловской области выплачивают по 20 тысяч на семью и столько же на каждого ребенка. В Нижегородской и Самарской областях единовременно платят 50 тысяч рублей мобилизованным.

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24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

#Федор Быстров#Военные#Мобилизация#Единовременная выплата#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Общество
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В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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