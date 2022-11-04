195 тысяч рублей единовременно получит каждый мобилизованный из Нижнего Тагила

Дополнительно к федеральной выплате в ряде регионов установлены разовые пособия для мобилизованных и членов их семей. Так, в Свердловской области выплачивают по 20 тысяч на семью и столько же на каждого ребенка. В Нижегородской и Самарской областях единовременно платят 50 тысяч рублей мобилизованным.