195 тысяч рублей единовременно получит каждый мобилизованный из Нижнего Тагила

Указ о единовременной выплате всем мобилизованным подписан 3 ноября. Документ размещен на сайте правовой информации правительства страны. Согласно указа, каждый мобилизованный с 21 сентября получает разовую выплату 195 тысяч рублей.
Дополнительно к федеральной выплате в ряде регионов установлены разовые пособия для мобилизованных и членов их семей. Так, в Свердловской области выплачивают по 20 тысяч на семью и столько же на каждого ребенка. В Нижегородской и Самарской областях единовременно платят 50 тысяч рублей мобилизованным.
24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.