Нижнетагильский цирк капитально отремонтировали пять лет назад, я же в нем в последний раз была подростком, как и фотограф Елена. Поэтому уже на входе мы задерживаемся, рассматривая новый дизайн. От советских тусклых помещений, запаха сладкой ваты и пышных буфетчиц в синих фартуках не осталось и следа. Входная группа залита светом. Здесь стоят яркие лавочки и оборудованы современные фотозоны.
Цирк — всегда неожиданность и риск, говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский. На генеральной репетиции нам приоткрыли завесу тайны и показали фрагменты нового шоу «Дикая планета».
Попугаи готовы, объявляют по рации. Птицы и животные, как люди, должны собраться с духом, а главное — быть в настроении. Воздушная гимнастка в прошлом, а сейчас дрессировщица попугаев Илона Писарева во время выступления награждает пернатых нежным поцелуем. Попугаям это очень нравится: после каждого трюка они подставляют клюв к лицу артистки.
Ярких пернатых зовут Марик, Рафик, Вася, Укроп и Кисси. У каждого свой характер. Четыре попугая во время генрепетиции повторяют собачью змейку (ходят вокруг ноги дрессировщика), танцуют и играют в баскетбол. Один из них даже катается на велосипеде и самокате.
Укроп очень умный, во время репетиции он делает все четко, но когда думает, что это выступление — надо «поломаться». Он артист. Потом он все равно всё делает, — объясняет Илона Писарева. — Попугаи — очень умные птицы, у них интеллект трехлетних детей. Они очень любят общаться, все это [выполнение трюков] происходит в форме игры.
Номер Екатерины Дмитриевой — синтез искусства наездницы и воздушной гимнастки. Подобными техниками не владеет ни один артист в мире. Гимнастка появляется верхом на коне с кличкой Тотем, затем прямо со спины лошади поднимается под самый купол цирка, выполняя при этом трюки без страховки.
Каждый трюк наездницы и лошади восхищает, но один из них особо удивил, где хрупкая девушка парила в воздухе рядом с конем, держась одной рукой за гурту, второй — за полотно для воздушной гимнастики.
Екатерина — артистка цирка в третьем поколении. По линии отца все воздушные гимнасты, по матери — дрессировщики лошадей. Поэтому она, чтобы не обидеть родных, освоила сразу два направления.
Сложность заключается в командной работе. Кажется, что я взаимодействую только с конем. На самом деле это работа многих людей. И каждый из них должен выполнять задачи посекундно, — рассказывает Екатерина.
Атлет Фахриддин Ахназаров вошел в Книгу рекордов Гиннесса 29 раз. Он не просто поднимает 50-килограммовые гири одним мизинцем, а выполняет сложные силовые трюки. Подкидывает гирю на собой, перебрасывает ее через себя и ловит за спиной. Удерживает и переносит сразу четыре 50-килограммовые гири.
Все гири поставили в линию, затем соединили их ручки металлическим штырем с цепью и капой. Общий вес конструкции с четырьмя девушками, вставшими на стержень, составил более 500 килограммов. Фахриддин смог приподнять ее зубами над манежем. Просто посмотрите на это. Сводит зубы?
После номера нам дали проверить вес каждой гири. Смелая коллега Анна, чей вес наверняка меньше одной железной глыбы, не смогла поднять реквизит, лишь весело нам закивала. Мы ей поверили — повторить не рискнули.
Во время премьеры Фахриддина переедет двухтонный джип. Мы уточнили, в чем же сила (физическая). Атлет ответил: во вдохновении, а оно приходит только к добрым людям. Не менее важно, с его слов, уметь преодолевать жизненные трудности и постоянно выходить из зоны комфорта.
Звёзды шоу-программы «Дикая планета» — североамериканские бизоны: два огромных быка и небольшой теленок, который не отходил от одного из взрослых. Оказалось, малыш бегает только за папой.
На сцену выскочили рогатые животные с пушистыми хвостами. Это тибетские яки. Сначала они порезвились, пободались, потом только стали выполнять команды дрессировщика в образе индейца. Дело в том, что весь процесс репетиций или выступлений животные воспринимают как игру. Секрет дрессировки стада парнокопытных заключается в вожаке, которого специалисты и учат трюкам. Остальные яки их повторяют.
Дрессирует животных династический артист Виктор Тихонов (Тайтанака). Под его руководством, помимо яков и бизонов, зрители увидят дикобраза, пони, верблюда и лошадей.
В принципе дрессура четкая отсутствует. Они делают то, что делают сами. Я даю команду голосом или рукой. Успех выступления зависит от внутреннего эмоционального состояния животных за кулисами. Для них это игра, — объяснил нам Тайтанака.
Премьера программы «Дикая планета» в Нижнетагильском цирке состоится 5 ноября. На представлении зрители также увидят канатоходцев с номером «Бал на высоте», бесстрашных гимнасток в номере «Галлея» с захватывающими трюками на высоте 18 метров, лауреата фестиваля в Рио-де-Жанейро, жонглера Максима Бондаренко. На этом сюрпризы не заканчиваются. Среди зрителей каждого шоу разыграют новенький велосипед.
Спектакль на базе этой программы ставится впервые в Нижнем Тагиле. Одного рекордсмена вы увидели, будут еще рекордсмены — воздушные гимнасты. Там есть уникальные трюки, которые мало кто делает. Все силовые трюки делают девушки. Цирк — искусство для всех. Наверное, это единственное искусство, которое интересно всей семье, — отметил директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.