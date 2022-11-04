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29-кратный рекордсмен и звездные бизоны: репортаж с генрепетиции Тагильского цирка

Сегодня, 12:04
Фото: TagilCity.ru
В эту субботу в Нижнетагильском цирке состоится премьера программы «Дикая планета» с участием звезд арены. Журналист TagilCity.ru побывал на генеральной репетиции и приготовил небольшой спойлер. А также выяснил, как укрощают бизонов, в чем сила атлета и какой номер поставили впервые в мире.

Нижнетагильский цирк капитально отремонтировали пять лет назад, я же в нем в последний раз была подростком, как и фотограф Елена. Поэтому уже на входе мы задерживаемся, рассматривая новый дизайн. От советских тусклых помещений, запаха сладкой ваты и пышных буфетчиц в синих фартуках не осталось и следа. Входная группа залита светом. Здесь стоят яркие лавочки и оборудованы современные фотозоны. 

Фото: TagilCity.ru

Цирк — всегда неожиданность и риск, говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский. На генеральной репетиции нам приоткрыли завесу тайны и показали фрагменты нового шоу «Дикая планета».

Во время каждого представления один из зрителей получит велосипед
Фото: TagilCity.ru

Попугаи с интеллектом трехлетних детей

Попугаи готовы, объявляют по рации. Птицы и животные, как люди, должны собраться с духом, а главное — быть в настроении. Воздушная гимнастка в прошлом, а сейчас дрессировщица попугаев Илона Писарева во время выступления награждает пернатых нежным поцелуем. Попугаям это очень нравится: после каждого трюка они подставляют клюв к лицу артистки.

Фото: TagilCity.ru

Ярких пернатых зовут Марик, Рафик, Вася, Укроп и Кисси. У каждого свой характер. Четыре попугая во время генрепетиции повторяют собачью змейку (ходят вокруг ноги дрессировщика), танцуют и играют в баскетбол. Один из них даже катается на велосипеде и самокате. 

Укроп очень умный, во время репетиции он делает все четко, но когда думает, что это выступление — надо «поломаться». Он артист. Потом он все равно всё делает, — объясняет Илона Писарева. — Попугаи — очень умные птицы, у них интеллект трехлетних детей. Они очень любят общаться, все это [выполнение трюков] происходит в форме игры. 
Фото: TagilCity.ru

Единственный номер в мире

Номер Екатерины Дмитриевой — синтез искусства наездницы и воздушной гимнастки. Подобными техниками не владеет ни один артист в мире. Гимнастка появляется верхом на коне с кличкой Тотем, затем прямо со спины лошади поднимается под самый купол цирка, выполняя при этом трюки без страховки. 

Фото: TagilCity.ru

Каждый трюк наездницы и лошади восхищает, но один из них особо удивил, где хрупкая девушка парила в воздухе рядом с конем, держась одной рукой за гурту, второй — за полотно для воздушной гимнастики.

Фото: TagilCity.ru

Екатерина — артистка цирка в третьем поколении. По линии отца все воздушные гимнасты, по матери — дрессировщики лошадей. Поэтому она, чтобы не обидеть родных, освоила сразу два направления.

Сложность заключается в командной работе. Кажется, что я взаимодействую только с конем. На самом деле это работа многих людей. И каждый из них должен выполнять задачи посекундно, — рассказывает Екатерина. 
Фото: TagilCity.ru

29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 

Атлет Фахриддин Ахназаров вошел в Книгу рекордов Гиннесса 29 раз. Он не просто поднимает 50-килограммовые гири одним мизинцем, а выполняет сложные силовые трюки. Подкидывает гирю на собой, перебрасывает ее через себя и ловит за спиной. Удерживает и переносит сразу четыре 50-килограммовые гири. 

Фото: TagilCity.ru

Все гири поставили в линию, затем соединили их ручки металлическим штырем с цепью и капой. Общий вес конструкции с четырьмя девушками, вставшими на стержень, составил более 500 килограммов. Фахриддин смог приподнять ее зубами над манежем. Просто посмотрите на это. Сводит зубы?

Фото: TagilCity.ru

После номера нам дали проверить вес каждой гири. Смелая коллега Анна, чей вес наверняка меньше одной железной глыбы, не смогла поднять реквизит, лишь весело нам закивала. Мы ей поверили — повторить не рискнули.

Фото: TagilCity.ru

Во время премьеры Фахриддина переедет двухтонный джип. Мы уточнили, в чем же сила (физическая). Атлет ответил: во вдохновении, а оно приходит только к добрым людям. Не менее важно, с его слов, уметь преодолевать жизненные трудности и постоянно выходить из зоны комфорта.

Силач забивает гвоздь в доску голой ладоньюСилач забивает гвоздь в доску голой ладонью
Доска — не муляж. Мы проверилиДоска — не муляж. Мы проверили
Фахриддин делает нам сувенир из толстых гвоздейФахриддин делает нам сувенир из толстых гвоздей
ГотовоГотово
Сувернир достался редакции TagilCity.ru. Теперь у журналистов новое увлечение — попытаться хотя бы на миллиметр разогнуть толстый стерженьСувернир достался редакции TagilCity.ru. Теперь у журналистов новое увлечение — попытаться хотя бы на миллиметр разогнуть толстый стержень
Силач забивает гвоздь в доску голой ладонью
Фото: TagilCity.ru

Животные Северной Америки и тибетские яки

Звёзды шоу-программы «Дикая планета» — североамериканские бизоны: два огромных быка и небольшой теленок, который не отходил от одного из взрослых. Оказалось, малыш бегает только за папой.

Фото: TagilCity.ru

На сцену выскочили рогатые животные с пушистыми хвостами. Это тибетские яки. Сначала они порезвились, пободались, потом только стали выполнять команды дрессировщика в образе индейца. Дело в том, что весь процесс репетиций или выступлений животные воспринимают как игру. Секрет дрессировки стада парнокопытных заключается в вожаке, которого специалисты и учат трюкам. Остальные яки их повторяют.

Дрессировка для яков — элемент игрыДрессировка для яков — элемент игры
Яки позируют фотографу Яки позируют фотографу
Дрессировка для яков — элемент игры
Фото: TagilCity.ru

Дрессирует животных династический артист Виктор Тихонов (Тайтанака). Под его руководством, помимо яков и бизонов, зрители увидят дикобраза, пони, верблюда и лошадей. 

В принципе дрессура четкая отсутствует. Они делают то, что делают сами. Я даю команду голосом или рукой. Успех выступления зависит от внутреннего эмоционального состояния животных за кулисами. Для них это игра, — объяснил нам Тайтанака. 
Фото: TagilCity.ru

Премьера программы «Дикая планета» в Нижнетагильском цирке состоится 5 ноября. На представлении зрители также увидят канатоходцев с номером «Бал на высоте», бесстрашных гимнасток в номере «Галлея» с захватывающими трюками на высоте 18 метров, лауреата фестиваля в Рио-де-Жанейро, жонглера Максима Бондаренко. На этом сюрпризы не заканчиваются. Среди зрителей каждого шоу разыграют новенький велосипед.

Спектакль на базе этой программы ставится впервые в Нижнем Тагиле. Одного рекордсмена вы увидели, будут еще рекордсмены — воздушные гимнасты. Там есть уникальные трюки, которые мало кто делает. Все силовые трюки делают девушки. Цирк — искусство для всех. Наверное, это единственное искусство, которое интересно всей семье, — отметил директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.
Фото: TagilCity.ru
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