Нижнетагильский цирк капитально отремонтировали пять лет назад, я же в нем в последний раз была подростком, как и фотограф Елена. Поэтому уже на входе мы задерживаемся, рассматривая новый дизайн. От советских тусклых помещений, запаха сладкой ваты и пышных буфетчиц в синих фартуках не осталось и следа. Входная группа залита светом. Здесь стоят яркие лавочки и оборудованы современные фотозоны.