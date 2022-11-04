3,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по улицам Екатеринбурга

В колонне также прошли воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений, сообщили в пресс-службе епархии. По окончании крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отслужил праздничную службу в Храме-на-Крови.
День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года. Тогда русские войска и ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков. Перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов.
Официально праздник День народного единства учрежден 4 ноября 2005 года. В РПЦ этот день отмечается, как день памяти Казанской иконы.