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3,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по улицам Екатеринбурга

Сегодня, 13:45
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге прошел крестный ход памяти иконы Казанской Божией Матери

Крестный ход в честь праздника иконы Казанской Божией Матери состоялся впервые после отмены антиковидных ограничений. В Екатеринбурге колонна верующих прошла от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-на-Крови.

В колонне также прошли воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений, сообщили в пресс-службе епархии. По окончании крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) отслужил праздничную службу в Храме-на-Крови.

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День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года. Тогда русские войска и ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков. Перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов.

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Официально праздник День народного единства учрежден 4 ноября 2005 года. В РПЦ этот день отмечается, как день памяти Казанской иконы.

#Общество#Екатеринбург#Крестный ход#Икона#РПЦ#Екатерибургская епархия#Федор Быстров
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