Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек

Владимир Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек

Количество мобилизованных в ряды ВС РФ граждан превысило установленную норму 300 тысяч резервистов. Поток добровольцев увеличил эту цифру до 318 тысяч человек.

Сюжет Частичная мобилизация в России