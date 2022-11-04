Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек

Боевые задачи в зоне спецоперации выполняют 49 тысяч мобилизованных с 21 сентября. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства назвал цифры количества участников спецоперации в ходе общения с представителями молодёжных и волонтёрских организаций у памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Мобилизовано 318 тысяч человек. Почему 318? Поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных превысило 300 тысяч. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи, — пояснил Владимир Путин.
24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.