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Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI

Владимир Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек

Количество мобилизованных в ряды ВС РФ граждан превысило установленную норму 300 тысяч резервистов. Поток добровольцев увеличил эту цифру до 318 тысяч человек.

Боевые задачи в зоне спецоперации выполняют 49 тысяч мобилизованных с 21 сентября. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил президент Владимир Путин.

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Глава государства назвал цифры количества участников спецоперации в ходе общения с представителями молодёжных и волонтёрских организаций у памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Мобилизовано 318 тысяч человек. Почему 318? Поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных превысило 300 тысяч. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи, — пояснил Владимир Путин.
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24 февраля в РФ объявлено о правоведении спецоперации на Украине. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

#Федор Быстров#Общество#Военные#Мобилизация#Спецоперация#Частичная мобилизация в России
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