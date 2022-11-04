Директор школы в Екатеринбурге уволена после громкого скандала с ДТП

В Департаменте образования Свердловской области не стали продлять контракт, заключенный с Надеждой Набоковой, трудовой договор закончился 28 октября. Родители учеников считают, что причиной этого послужил скандал, который произошел в апреле 2022 года.
Тогда учитель математики Данил Амосов попал в аварию вместе со своими учениками. В результате пострадали три школьника. Изначально педагог, который оказался пьян, утверждал, что за рулем был именно он, однако потом он изменил показания.
Родители хотят, чтобы Надежда Набокова продолжила работать в школе в должности директора, так как считают ее грамотным и хорошим руководителем. Они написали петицию, которую уже подписали более 50 человек, пишет Е1.