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Директор школы в Екатеринбурге уволена после громкого скандала с ДТП

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге после громкого скандала уволена директор школы

Надежда Набокова, директор школы № 163 в Екатеринбурге, уволена после 23 лет работы в образовательном учреждении.

В Департаменте образования Свердловской области не стали продлять контракт, заключенный с Надеждой Набоковой, трудовой договор закончился 28 октября. Родители учеников считают, что причиной этого послужил скандал, который произошел в апреле 2022 года.

Тогда учитель математики Данил Амосов попал в аварию вместе со своими учениками. В результате пострадали три школьника. Изначально педагог, который оказался пьян, утверждал, что за рулем был именно он, однако потом он изменил показания.

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Родители хотят, чтобы Надежда Набокова продолжила работать в школе в должности директора, так как считают ее грамотным и хорошим руководителем. Они написали петицию, которую уже подписали более 50 человек, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Школа#Директор#ДТП#Увольнение#Учитель
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