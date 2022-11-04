Добровольцев приравняли к военнослужащим ВС РФ

Согласно подписанного главой государства закона, на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, сообщает пресс-служба Кремля.
Денежное довольствие добровольца не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях.
ФЗ о статусе добровольческих формирований утвердил обязательное государственное личное страхование добровольца за счет федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.
В случае гибели добровольца единовременное пособие выплачивают членам семьи погибшего в равных долях. Добровольцы получат право досрочного выхода на пенсию и удвоение пенсионных коэффициентов.
Добровольцы также получат право на бесплатный проезд по железной дороге, на междугородных автобусах и на бесплатные авиаперелеты.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным в зону спецоперации.