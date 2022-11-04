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Добровольцев приравняли к военнослужащим ВС РФ

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI

Владимир Путин подписал закон приравнивающий добровольцев к служащим ВС РФ

В пятницу, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон (ФЗ) меняющий статус добровольцев в зоне спецоперации. Новый ФЗ приравнял добровольцев к военнослужащим. Закон опубликован на портале правовой информации.

Согласно подписанного главой государства закона, на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, сообщает пресс-служба Кремля.

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Денежное довольствие добровольца не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях.

ФЗ о статусе добровольческих формирований утвердил обязательное государственное личное страхование добровольца за счет федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.

В случае гибели добровольца  единовременное пособие выплачивают членам семьи погибшего в равных долях. Добровольцы получат право досрочного выхода на пенсию и удвоение пенсионных коэффициентов. 

Добровольцы также получат право на бесплатный проезд по железной дороге, на междугородных автобусах и на бесплатные авиаперелеты.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным в зону спецоперации.

#Федор Быстров#Общество#Военные#Мобилизация#Спецоперация
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