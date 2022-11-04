Добровольцев приравняли к военнослужащим ВС РФ

ФЗ о статусе добровольческих формирований утвердил обязательное государственное личное страхование добровольца за счет федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.