«Ходить невозможно»: жители Тагила жалуются на обледенелые дорожки за Юбилейным

Алена, жительница Выи, рассказал, что наледью покрыты абсолютно все пешеходные дорожки в сквере за дворцом.
Это просто какой-то кошмар, ходить невозможно. Из-за погоды под снежной кашей образовался лед. В любой момент можно поскользнуться и сломать себе что-нибудь. Никто не убирает и не чистит, даже песком не посыпают, — пояснила Алена.
Уборкой этого парка должна заниматься компания «Комавтотранс», организация выиграла тендер на обслуживание скверов Нижнего Тагила стоимостью 130 миллионов рублей. Это уже не первый случай, когда подрядчик вовремя не выполняет свои обязательства по контракту, заключенному до конца 2023 года.
Так, в марте 2022 года в сквере за ДК «Юбилейный» произошел прорыв трубы, из-за этого дорожки покрылись льдом. Сотрудники «Водоканал-НТ» устранили течь, однако «Комавтотранс» в течение недели не предпринял попытки ликвидировать наледь. Пешеходные дорожки посыпали песком только после обращения TagilCity.ru в администрацию Нижнего Тагила.
Также на набережной Тагильского пруда при уборке снега сотрудники «Комавтотранса» повредили техникой гранит, забор и поломали ветки деревьев. В связи с этим служба заказчика городского хозяйства провела проверку, и подрядчик устранил повреждения за свой счет.