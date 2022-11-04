«Ходить невозможно»: жители Тагила жалуются на обледенелые дорожки за Юбилейным

Уборкой этого парка должна заниматься компания «Комавтотранс», организация выиграла тендер на обслуживание скверов Нижнего Тагила стоимостью 130 миллионов рублей. Это уже не первый случай, когда подрядчик вовремя не выполняет свои обязательства по контракту, заключенному до конца 2023 года.