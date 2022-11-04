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Метели и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
Экстренное предупреждение из-за снегопадов и гололеда объявлено в Нижнем Тагиле 4 ноября.

Согласно прогнозу метеорологов, в День народного единства днем и ночью в Нижнем Тагиле ожидается сильный гололед и обильные снегопады. В связи с этим возможно увеличение числа чрезвычайных происшествий и затруднение в работе транспорта.

Мокрый снег может стать причиной обрыва линий электропередач, а также нарушить график вылет самолетов. Всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано незамедлительно провести превентивные мероприятия по недопущению ЧС: оповестить население, организовать круглосуточную работы аварийных бригад, по возможности избегать выезда транспортных средств на дороги и трассы.

В Нижнем Тагиле наблюдается гололед на дорогах. Водителям следует быть осторожнее
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#Евгения Сафина#Погода#Нижний Тагил#Свердловская область#Снегопад#Метель#Логолед#Экстренное предупреждение
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