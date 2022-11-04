Метели и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле

Согласно прогнозу метеорологов, в День народного единства днем и ночью в Нижнем Тагиле ожидается сильный гололед и обильные снегопады. В связи с этим возможно увеличение числа чрезвычайных происшествий и затруднение в работе транспорта.
Мокрый снег может стать причиной обрыва линий электропередач, а также нарушить график вылет самолетов. Всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано незамедлительно провести превентивные мероприятия по недопущению ЧС: оповестить население, организовать круглосуточную работы аварийных бригад, по возможности избегать выезда транспортных средств на дороги и трассы.