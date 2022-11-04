Новый седан за 1,5 млн купит администрация Ленинского района Нижнего Тагила

Так, в машине с механической коробкой передач и бензиновым двигателем должно быть четыре двери и пять посадочных мест. Техзаданием предусмотрен текстильный салон автомобиля, кондиционер, усилитель рулевого управления, круиз-контроль, задние датчики парковки, боковые зеркала с подогревом, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажиров, а также другие характеристики.