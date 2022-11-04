Новый седан за 1,5 млн купит администрация Ленинского района Нижнего Тагила

Автомобиль должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска, и соответствовать техническим характеристикам, указанным в контракте.
Так, в машине с механической коробкой передач и бензиновым двигателем должно быть четыре двери и пять посадочных мест. Техзаданием предусмотрен текстильный салон автомобиля, кондиционер, усилитель рулевого управления, круиз-контроль, задние датчики парковки, боковые зеркала с подогревом, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажиров, а также другие характеристики.
Заказчик рассмотрит несколько вариантов цвета кузова товара: белый, серебристый, серо-голубой и коричневый. В автомобиле должны быть установлены бортовой компьютер, аудиосистема, подогрев сидений и сигнализация с автозапуском.
Гарантия на машину составит либо 100 тысяч километров пробега, либо 36 месяцев. Поставщик должен доставить товар в течение двух недель с момента заключения контракта. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 ноября 2022 года.