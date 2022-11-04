Пинаев и Куйвашев поздравили тагильчан с Днем народного единства

Владислав Пинаев отметил, что в истории России есть много примеров, когда все нации сплачивались, чтобы противостоять врагам и побеждать их. Именно поэтому жители Нижнего Тагила должны гордиться героическим прошлым нашей страны.
В настоящее время, по мнению градоначальника, День народного единства приобретает особый смысл. Жителей России объединяют национальные интересы, гражданская ответственность и готовность защищать Родину.
Желаю вам стойкости, сплоченности, созидательного настроя, успехов в труде на благо Отчизны! — сказал мэр.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что этот праздник является олицетворением чести, патриотизма и мужества. По его словам, судьба России зависит от сплоченности нашей многонациональной страны.
Нужно обеспечить благополучную и безопасную жизнь потомкам в свободной и процветающей России, — отметил губернатор.