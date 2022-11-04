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Полицейский подал иск о защите чести и достоинства к блогеру в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле сотрудник полиции подал в суд на местного блогера

Сотрудник полиции Нижнего Тагила подал иск о защите чести и достоинства к местному блогеру. Третьим лицом заявлено городское управление полиции. Пригородный райсуд принял дело к рассмотрению.

Иск предъявлен автору Youтube-канала «РосПозорНадзор» Антону Садакову, говорится в сообщении паблика «Инцидент Нижний Тагил». Авторы предполагают, что речь идёт об одном или нескольких роликах с участием полицейского. Блогер снимал и выкладывал эти видео на своем канале. 

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Вторым ответчиком по иску указан портал Е1. В суде Садакова представляет блогер-правозащитник из Татарстана Ильнар Галиаскаров.

Блогер Садаков в 2020–2021 годах вёл активную деятельность. Например, в феврале 2020 года был участником конфликта в магазине «Экономный» на улице Юности в Дзержинском районе. Мужчина облил из перцового баллончика сотрудника торговой точки. В октябре неизвестные сожгли автомобиль Садакова.

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Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года Тагилстроевский райсуд за повторное нарушение антиковидных правил назначил Садакову штраф в размере 15 тысяч рублей. 

#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Блогер#Полиция#Федор Быстров
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