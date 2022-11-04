Полицейский подал иск о защите чести и достоинства к блогеру в Нижнем Тагиле

Блогер Садаков в 2020–2021 годах вёл активную деятельность. Например, в феврале 2020 года был участником конфликта в магазине «Экономный» на улице Юности в Дзержинском районе. Мужчина облил из перцового баллончика сотрудника торговой точки. В октябре неизвестные сожгли автомобиль Садакова.