Полицейский подал иск о защите чести и достоинства к блогеру в Нижнем Тагиле

Иск предъявлен автору Youтube-канала «РосПозорНадзор» Антону Садакову, говорится в сообщении паблика «Инцидент Нижний Тагил». Авторы предполагают, что речь идёт об одном или нескольких роликах с участием полицейского. Блогер снимал и выкладывал эти видео на своем канале.
Вторым ответчиком по иску указан портал Е1. В суде Садакова представляет блогер-правозащитник из Татарстана Ильнар Галиаскаров.
Блогер Садаков в 2020–2021 годах вёл активную деятельность. Например, в феврале 2020 года был участником конфликта в магазине «Экономный» на улице Юности в Дзержинском районе. Мужчина облил из перцового баллончика сотрудника торговой точки. В октябре неизвестные сожгли автомобиль Садакова.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года Тагилстроевский райсуд за повторное нарушение антиковидных правил назначил Садакову штраф в размере 15 тысяч рублей.