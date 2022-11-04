Снегопады и магнитные бури накроют Нижний Тагил в выходные

В воскресенье, 6 ноября, ветер сменится на западный, однако порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится: -1 градус днем и -5 градусов ночью. В последний день недели днем возможен снег, а к вечеру станет малооблачно. Геомагнитная активность будет небольшая, от 2 до 4 баллов по 9-балльной шкале.