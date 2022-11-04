TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снегопады и магнитные бури накроют Нижний Тагил в выходные

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
5 и 6 ноября в Нижнем Тагиле ожидаются снегопады, сильный ветер и магнитные бури, по данным сайта Гисметео.

В субботу, 5 ноября, днем ожидается до -1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Будет пасмурная погода и снегопад. Также синоптики предупреждают, что в утреннее время суток возможна магнитная буря.

В воскресенье, 6 ноября, ветер сменится на западный, однако порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится: -1 градус днем и -5 градусов ночью. В последний день недели днем возможен снег, а к вечеру станет малооблачно. Геомагнитная активность будет небольшая, от 2 до 4 баллов по 9-балльной шкале.

Метели и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижний Тагил засыпало снегомГололедица и мокрый снег ожидаются на дорогах в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Снег#Ветер#Метель#Гололед#Ноябрь
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Вчера, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Вчера, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
2 ноября, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Вчера, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
2 ноября, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
2 ноября, 14:20