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Спецназ в Екатеринбурге штурмовал склад конопли и забрал 100 грамм семян канабиса

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

В Свердловской области силовики конфисковали 100 грамм семян конопли для проверки

В Екатеринбурге, директор компании «Рустехкон» Никита Соловьев опроверг информацию об изъятии со складов 7 тонн семян конопли сотрудниками спецназа. Топ-менеджер выражает радость визиту правоохранителей.

Силовики забрали только 100 грамм семян конопли, чтобы провести экспертизу. На складе компании нет ничего противозаконного. Летом, 8 раз в месяц, конопляные поля проверяли сотрудники полиции и Росгвардии. Силовики брали пробы на анализы, сообщает Соловьев на своей странице в ВК.

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Площадь выращивания конопли компании «Рустехкон» составляет 15 гектар. Предприниматель благодарит анонимов за бесплатный пиар и экспертизу семян.

Благодарю <…> за пиар-акцию моей компании и дополнительную бесплатную лабораторную проверку семян конопли, а то нынче цены на исследования поднялись, — пишет Никита Соловьев.

Информацию об изъятии семян со складов «Рустехкон» сообщил телеграмм-канал Baza со ссылкой на того же Соловьева. По его словам, на компанию, занимающуюся выращиванием конопли, анонимно пожаловались силовикам. Ранее производство конопли в промышленных масштабах поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

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Уральская компания «Рустехкон» ведет проект по выращиванию и переработке технической конопли. В планах компании, за пять лет инвестировать в проект 2,5 млрд рублей. Срок окупаемости проекта составляет 7–10 лет.

 

#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Конопля#Спецназ#Полиция
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