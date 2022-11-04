Спецназ в Екатеринбурге штурмовал склад конопли и забрал 100 грамм семян канабиса

Силовики забрали только 100 грамм семян конопли, чтобы провести экспертизу. На складе компании нет ничего противозаконного. Летом, 8 раз в месяц, конопляные поля проверяли сотрудники полиции и Росгвардии. Силовики брали пробы на анализы, сообщает Соловьев на своей странице в ВК.