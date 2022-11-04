Спецназ в Екатеринбурге штурмовал склад конопли и забрал 100 грамм семян канабиса

Силовики забрали только 100 грамм семян конопли, чтобы провести экспертизу. На складе компании нет ничего противозаконного. Летом, 8 раз в месяц, конопляные поля проверяли сотрудники полиции и Росгвардии. Силовики брали пробы на анализы, сообщает Соловьев на своей странице в ВК.
Площадь выращивания конопли компании «Рустехкон» составляет 15 гектар. Предприниматель благодарит анонимов за бесплатный пиар и экспертизу семян.
Благодарю <…> за пиар-акцию моей компании и дополнительную бесплатную лабораторную проверку семян конопли, а то нынче цены на исследования поднялись, — пишет Никита Соловьев.
Информацию об изъятии семян со складов «Рустехкон» сообщил телеграмм-канал Baza со ссылкой на того же Соловьева. По его словам, на компанию, занимающуюся выращиванием конопли, анонимно пожаловались силовикам. Ранее производство конопли в промышленных масштабах поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
Уральская компания «Рустехкон» ведет проект по выращиванию и переработке технической конопли. В планах компании, за пять лет инвестировать в проект 2,5 млрд рублей. Срок окупаемости проекта составляет 7–10 лет.