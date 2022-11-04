В Нижнем Тагиле молодой водитель сбил подростка на пешеходном переходе

ДТП произошло в пятницу, 4 ноября, около 19.00 местного времени.
Водитель автомобиля, двигаясь со стороны улицы Юности по улице Алтайская в сторону улицы Зеленстороевская допустил наезд на пешехода (подростка 16 лет), который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате ДТП в Дзержинском районе, пострадавший получил перелом правого плеча и сотрясение головного мозга. С места аварии подростка госпитализировали.
По словам водителя вазовской малолитражки, пешехода, переходившего проезжую часть, он не заметил. Стаж вождения 18-летнего хозяина авто – полтора месяца. В отношении водителя административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу), а также за неиспользование знака начинающий водитель.
В ГИБДД города принято решение проверить автошколу, где водитель получил права.
В ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что перед началом движения по пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности перехода. Пешеходам стоит отказаться от использования темных цветов в одежде и капюшонов и не отвлекаться на разговоры по телефону. Настоятельно рекомендуется прикрепить на одежду световозвращающие элементы.