В Нижнем Тагиле молодой водитель сбил подростка на пешеходном переходе

В ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что перед началом движения по пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности перехода. Пешеходам стоит отказаться от использования темных цветов в одежде и капюшонов и не отвлекаться на разговоры по телефону. Настоятельно рекомендуется прикрепить на одежду световозвращающие элементы.