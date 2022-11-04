TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле молодой водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Сегодня, 20:11
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле, на улице Алтайской, водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом руки.

ДТП произошло в пятницу, 4 ноября, около 19.00 местного времени.

Водитель автомобиля, двигаясь со стороны улицы Юности по улице Алтайская в сторону улицы Зеленстороевская допустил наезд на пешехода (подростка 16 лет), который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле в ДТП людей зажало в авто после удара об столб
Узнать подробнее

В результате ДТП в Дзержинском районе, пострадавший получил перелом правого плеча и сотрясение головного мозга. С места аварии подростка госпитализировали. 

авария на Алтайскойавария на Алтайской
авария на Алтайскойавария на Алтайской
авария на Алтайскойавария на Алтайской
авария на Алтайскойавария на Алтайской
авария на Алтайскойавария на Алтайской
авария на Алтайской
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

По словам водителя вазовской малолитражки, пешехода, переходившего проезжую часть, он не заметил. Стаж вождения 18-летнего хозяина авто – полтора месяца. В отношении водителя административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в  движении пешеходу), а также за неиспользование знака начинающий водитель.

В ГИБДД города принято решение проверить автошколу, где водитель получил права.

Читайте также:
Директор школы в Екатеринбурге уволена после громкого скандала с ДТП11 человек попали в ДТП за 1 день в Свердловской области. Среди них 3 ребенкаРебенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле

В ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что перед началом движения по пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности перехода. Пешеходам стоит отказаться от использования темных цветов в одежде и капюшонов и не отвлекаться на разговоры по телефону. Настоятельно рекомендуется прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

#Федор Быстров#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Подросток#ДТП с участием детей#Алтайская#Улица Алтайская
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
3 ноября, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
3 ноября, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
2 ноября, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
3 ноября, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
2 ноября, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
2 ноября, 14:20