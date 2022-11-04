В Нижнем Тагиле в ДТП людей зажало в авто после удара об столб

Вечером пятницы, 4 ноября, диспетчеру муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Центр защиты населения» поступил сигнал от службы «112» о ДТП на улице Джамбула. О подробностях этой аварии в Нижнем Тагиле рассказал директор центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин.
…поступил звонок, что на автодороге по улице Джамбула произошло серьезное ДТП, есть зажатые люди. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково спасательная группа, где при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли пострадавших и передали медикам скорой помощи, — сообщает Сергей Копёркин.
Спасатели эвакуировали пострадавшего в ДТП и поместили на носилки скорой помощи. На кадрах с места аварии видно, что белая иномарка врезалась в столб, у неё многочисленные проведения кузова.
Ранее метеорологи «Уральского УГМС» предупреждали, что ночью и днем 4 ноября местами ожидается сильный гололед.