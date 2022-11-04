В топ-3 по смертности в ДТП с электросамокатами попала Свердловская область

Всего по стране с января по сентябрь произошло 838 аварий с участием СИМ. При этом 19 из них были со смертельным исходом, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Среди лидеров по этому показателю оказались Московская, Свердловская и Тюменская области, а также столица России Москва, пишет ТАСС. Однако в пятерку наибольшего числа произошедших ДТП Свердловская область не вошла.
Напомним, с начала 2021 года к концу лета в регионе 32 человека, пользовавшиеся электросамокатами, попали в ДТП. Один из них погиб.