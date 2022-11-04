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В топ-3 по смертности в ДТП с электросамокатами попала Свердловская область

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI

Свердловская область вошла в число лидеров по смертности в ДТП с электросамокатами

За девять месяцев 2022 года Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по смертности в дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Всего по стране с января по сентябрь произошло 838 аварий с участием СИМ. При этом 19 из них были со смертельным исходом, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Среди лидеров по этому показателю оказались Московская, Свердловская и Тюменская области, а также столица России Москва, пишет ТАСС. Однако в пятерку наибольшего числа произошедших ДТП Свердловская область не вошла.

Напомним, с начала 2021 года к концу лета в регионе 32 человека, пользовавшиеся электросамокатами, попали в ДТП. Один из них погиб.

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#Евгения Сафина#ДТП#Свердловская область#Авария#Статистика
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