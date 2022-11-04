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Вор ограбил вора в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина силой отнял деньги и сотовый телефон у бывшего сокамерника

В Нижнем Тагиле мужчина отобрал деньги и телефон у своего сокамерника. Грабеж произошел на улице Оплетина, где 32-летний житель Нижнего Тагила с подельником встретили бывшего соседа по камере. Полиция задержала преступников, идет следствие.

Грабитель при встрече отнял мобильный телефон у бывшего сокамерника. А его спутник достал нож. Тагильчанин также отдал грабителям 4 тысячи рублей, которые при нём были, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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Экс-вор обратился в полицию. Злоумышленников задержали. Один из них — 28-летний житель Тагилстроя, второй — 38-летний приезжий из Тюмени. Оба рецидивиста с неоднократными судимостями. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полицейские поймали хулиганов, устроивших драку с оператором камеры дорожной фотофиксации.

#Федор Быстров#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#Грабеж
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