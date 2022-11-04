Вор ограбил вора в Нижнем Тагиле

Грабитель при встрече отнял мобильный телефон у бывшего сокамерника. А его спутник достал нож. Тагильчанин также отдал грабителям 4 тысячи рублей, которые при нём были, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Экс-вор обратился в полицию. Злоумышленников задержали. Один из них — 28-летний житель Тагилстроя, второй — 38-летний приезжий из Тюмени. Оба рецидивиста с неоднократными судимостями. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полицейские поймали хулиганов, устроивших драку с оператором камеры дорожной фотофиксации.