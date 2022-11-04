TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители севера Свердловской области чаще задавали вопросы по контейнерным площадкам

Сегодня, 11:49
Фото: пресс-служба "Рифей"
В октябре этого года жители Свердловской области стали в два раза чаще задавать вопросы по уборке контейнерных площадок. Статистику по обращениям подвел региональный оператор «Рифей».

Региональный оператор «Рифей» подытожил работу диспетчерской службы в октябре этого года. Согласно отчету, жители севера Свердловской области стали в два раза меньше задавать вопросов по квитанциям и в два раза чаще — по содержанию контейнерных площадок.

Вопросов по квитанциям неуклонно становится меньше, это говорит о том, что жители неплохо разобрались в порядке начислений. А вот тема содержания мест накопления в октябре вновь потребовала к себе нашего дополнительного внимания, — ометил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Регоператор напомнил, что уборкой контейнерных площадок занимаются управляющие компании, ТСЖ или органы местного самоуправления. Убирать территорию вокруг баков должны дворники. Компания «Рифей» ответственна только за вывоз мусора с момента погрузки отходов в мусоровоз.

Оценить состояние контейнерной площадки может и регоператор, тогда он направляет данные в местную администрацию и берет адрес на контроль. Обычно после этого собственник площадки приводит территорию в порядок, в противном случае информация о нарушении направляется в надзорные органы.

Вопросы по транспортировке мусора можно задать по телефону 8-800-234-02-43 с 8.00 до 20.00 часов.

Читайте также:
РЭО: В Приморском крае построят восемь объектов по обращению с ТКОВ России решили урегулировать правила обращения с медицинскими отходамиСпециалисты «Облкоммунэнерго» помогли решить около 10 тысяч вопросов жителей Тагила
#Новости УрФО#Экология#Обращение#Мусор#ТКО#Рифей#Ульяна Савина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Вчера, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Вчера, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
2 ноября, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Вчера, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
2 ноября, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
2 ноября, 14:20