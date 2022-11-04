Жители севера Свердловской области чаще задавали вопросы по контейнерным площадкам

Региональный оператор «Рифей» подытожил работу диспетчерской службы в октябре этого года. Согласно отчету, жители севера Свердловской области стали в два раза меньше задавать вопросов по квитанциям и в два раза чаще — по содержанию контейнерных площадок.
Вопросов по квитанциям неуклонно становится меньше, это говорит о том, что жители неплохо разобрались в порядке начислений. А вот тема содержания мест накопления в октябре вновь потребовала к себе нашего дополнительного внимания, — ометил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Регоператор напомнил, что уборкой контейнерных площадок занимаются управляющие компании, ТСЖ или органы местного самоуправления. Убирать территорию вокруг баков должны дворники. Компания «Рифей» ответственна только за вывоз мусора с момента погрузки отходов в мусоровоз.
Оценить состояние контейнерной площадки может и регоператор, тогда он направляет данные в местную администрацию и берет адрес на контроль. Обычно после этого собственник площадки приводит территорию в порядок, в противном случае информация о нарушении направляется в надзорные органы.
Вопросы по транспортировке мусора можно задать по телефону 8-800-234-02-43 с 8.00 до 20.00 часов.