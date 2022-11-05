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11 пассажирских автобусов продают в Екатеринбурге

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продают 11 автобусов

В Екатеринбурге с аукциона продают 11 пассажирских автобусов импортного и отечественного производства. На продажу выставлены городские и междугородные автобусы.

Начальная цена всего лота – 19,6 миллиона рублей. Автобусы можно купить и по отдельности. Цена ЛиАЗа составляет 249 тысяч рублей, а за автобус корейского производства Hyundai просят 3,5 миллиона, пишет E1.

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Организатор торгов — Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта (ГУП СО «СООПА»). Аукцион назначен на 6 декабря, но заявки на него принимают до 2-го числа данного месяца.

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Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга пожаловалась на двойную оплату проезда в общественном транспорте.

#Федор Быстров#Общество#Общественный транспорт#Городской транспорт#Автобус#Электронный аукцион#Екатеринбург
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