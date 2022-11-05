11 пассажирских автобусов продают в Екатеринбурге

Начальная цена всего лота – 19,6 миллиона рублей. Автобусы можно купить и по отдельности. Цена ЛиАЗа составляет 249 тысяч рублей, а за автобус корейского производства Hyundai просят 3,5 миллиона, пишет E1.
Организатор торгов — Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта (ГУП СО «СООПА»). Аукцион назначен на 6 декабря, но заявки на него принимают до 2-го числа данного месяца.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга пожаловалась на двойную оплату проезда в общественном транспорте.