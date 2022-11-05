13 человек сгорели заживо в костромском ночном клубе "Полигон"

Огонь распространился по площади 3500 кв. метров. Во время происшествия в костромском кафе «Полигон» обрушилась крыша и люди не успели выбраться из огня, пишет РИА Новости.
В МЧС сообщают о 13 жертвах пожара. Как сообщают СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и сбежал. В кафе начался пожар. Сбежавшего ищут.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске два подростка 12 и 16 лет подожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске. Дети пытались затушить пламя, но не успели: женщина заживо сгорела.