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13 человек сгорели заживо в костромском ночном клубе "Полигон"

Сегодня, 06:41

В Костроме 13 человек погибли из-за пожара в ночном клубе

13 посетителей ночного клуба «Полигон» в Костроме погибли в результате пожара. Четверо пострадали от отравления угарным газом.

Огонь распространился по площади 3500 кв. метров. Во время происшествия в костромском кафе «Полигон» обрушилась крыша и люди не успели выбраться из огня, пишет РИА Новости.

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В МЧС сообщают о 13 жертвах пожара. Как сообщают СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и сбежал. В кафе начался пожар. Сбежавшего ищут.

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Ранее сообщалось, что в Алапаевске два подростка 12 и 16 лет подожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске. Дети пытались затушить пламя, но не успели: женщина заживо сгорела.

#Федор Быстров#Происшествия#Пожар#МЧС#Жертвы#Дым
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