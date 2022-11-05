Бастрыкин поставил под контроль условия жизни свердловских сирот

В декабре 2021 года администрация поселка Монетный предоставила детям-сиротам квартиры в новостройке по договорам социального найма. Коммунальное обслуживание дома ведет УК «Аллион», которая якобы не выполняет свои функции, сообщает информационный центр СК России.
Стоимость коммунальных услуг завышена, отопление в квартирах практически отсутствует, а придомовая территория и подъезды не убираются и не ремонтируются. Офис организации по месту юридического адреса отсутствует, говорится в сообщении СК.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов и доложить о ее результатах, — добавили в СК РФ.
Ход исполнения поручения и проверки поставлены на контроль в центральном аппарате силовиков.
Ранее сообщалось, что в доме на улице Тимирязева, в Нижнем Тагиле, где проживает 12 детей-сирот, протекает крыша.