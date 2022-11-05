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Бастрыкин поставил под контроль условия жизни свердловских сирот

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

В поселке Монетный (Березовский г.о.) проверят работу управляющей компании дома сирот

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о якобы ненадлежащей работе управляющей компании (УК) в поселке Монетный под Березовским. Местная УК содержит многоквартирный дом, в котором квартиры получили дети-сироты.

В декабре 2021 года администрация поселка Монетный предоставила детям-сиротам квартиры в новостройке по договорам социального найма. Коммунальное обслуживание дома ведет УК «Аллион», которая якобы не выполняет свои функции, сообщает информационный центр СК России.

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Стоимость коммунальных услуг завышена, отопление в квартирах практически отсутствует, а придомовая территория и подъезды не убираются и не ремонтируются. Офис организации по месту юридического адреса отсутствует, говорится в сообщении СК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов и доложить о ее результатах, — добавили в СК РФ.

Ход исполнения поручения и проверки поставлены на контроль в центральном аппарате силовиков.

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Ранее сообщалось, что в доме на улице Тимирязева, в Нижнем Тагиле, где проживает 12 детей-сирот, протекает крыша.

#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Жкх#Дети-сироты#Коммунальные услуги
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