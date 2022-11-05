Из-за невыключенного утюга загорелась квартира в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

По предварительной информации причиной пожара стал невыключенный утюг. На месте происшествия работали пять спецмашин, 13 пожарных. Открытое пламя потушили за десять минут. Площадь два квадратных метра, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.