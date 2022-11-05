Из-за невыключенного утюга загорелась квартира в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, спасателям пришлось разбивать окна, чтобы в здание мог проникать свежий воздух. Об этом сообщает паблик «Инцидент. Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
По предварительной информации причиной пожара стал невыключенный утюг. На месте происшествия работали пять спецмашин, 13 пожарных. Открытое пламя потушили за десять минут. Площадь два квадратных метра, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажном доме в Серове спасли одного человека.